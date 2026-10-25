به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تام هنکس با بازی در نمایش «این دنیای فردا» پس از ۱۴ سال به برادوی بازمی‌گردد. هنکس آخرین بار با نمایش «مرد خوش‌شانس» نورا افرون در سال ۲۰۱۳ در برادوی حضور یافت و برای آن نامزدی تونی را هم دریافت کرد. این بار، این بازیگر به کلی اوهارا بازیگر پیشکسوت تئاتر، که سال گذشته در اجرای همین نمایش در سالن‌های خارج از برادوی بازی کرده بود، ملحق خواهد شد تا این نمایش در برادوی روی صحنه برود.

نمایشنامه «این دنیای فردا» بر اساس مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نوشته هنکس نوشته شده که سال ۲۰۱۷ منتشر شد. او این اقتباس را با همکاری جیمز گلوسمن انجام داده است. این نمایشنامه که از آن به عنوان یک «عاشقانه سفر در زمان» توصیف شده است، در پایان قرن بیست و یکم اتفاق می‌افتد و درباره مردی است که مصمم است با بازگشت به گذشته، آینده‌اش را تغییر دهد.

طبق خلاصه داستان رسمی، «وقتی این مرد - بارها و بارها و بارها - به یک روز به‌یادماندنی در نمایشگاه جهانی نیویورک در کوئینز در سال ۱۹۳۹ سفر می‌کند، متوجه می‌شود که آینده نه توسط فن‌آوری، بلکه توسط انتخاب‌هایی که ما برای عشق می‌کنیم شکل می‌گیرد.»

کنی لئون، که اخیراً در برادوی روی صحنه رفته و از جمله آثارش می‌توان به «نرده‌ها»، «اتللو» با دنزل واشنگتن و جیک جیلنهال و «شهر ما» با جیم پارسونز و کیتی هولمز اشاره کرد، کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد. این نمایش سال آینده در تئاتر شوبرت اجرا خواهد شد.

لئون با اشاره به اینکه زمانی مناسب‌تر از امروز برای بررسی بیشتر این داستان عشق و سفر در زمان از گلاسمن و هنکس وجود ندارد، گفت بازی روی صحنه کلی اوهارا و تام هنکس عالی خواهد بود.