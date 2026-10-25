۳۴۱ کیلومتر از کریدور تهران - بندرامام - چابهار آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع دو هزار و ۶۵۰ کیلومتر طول کریدور تهران - بندر امام خمینی (ره) - چابهار، حدود ۴۲۰ کیلومتر شامل محورهای پل زال، اندیمشک، شوش، اهواز، بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر، هندیجان تا ابتدای دیلم در حوزه استحفاظی خوزستان واقع شده است و با توجه به اینکه این محورها بستر انتقال حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی از مبدأ پایانه بار بندر امام (ره) به سایر نقاط کشور هستند، اجرای پروژه‌های زیربنایی و نگهداری مستمر در آنها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آمار بالای تردد در این محدوده افزود: مطابق پایش دستگاه‌های ترددشمار، از مجموع ۹۶۰ هزار تردد روزانه در سطح راه‌های استان در سال گذشته، حدود ۳۵۰ هزار تردد معادل ۳۶ درصد کل تردد استان مربوط به راه‌های خوزستان در این کریدور است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین روزانه ۸۱ هزار تردد سنگین معادل ۲۳ درصد خودروهای عبوری این مسیر در این محور ثبت می‌شود؛ در حالی که میانگین کشوری تردد خودروهای سنگین ۱۳ درصد و میانگین استانی ۱۶ درصد است که نشان‌دهنده بار ترافیکی و نقش ویژه این کریدور در لجستیک ملی است.

خسروی در تشریح پروژه‌های عمرانی در حال اجرا گفت: برای ارتقای کیفیت سطح رویه آسفالت این مسیرها، این اداره کل از ابتدای سال تاکنون ۱۵۱ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت را با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال به سرانجام رسانده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه‌های توسعه‌ای و بهسازی در ۱۹۰ کیلومتر دیگر با اعتباری افزون بر ۱۰ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده و در حال حاضر با متوسط پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد به صورت فعال در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی و ایمنی نیز اشاره کرد و افزود: برای کنترل سرعت و کاهش تخلفات در این کریدور، ۴۱ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور و ۲۰ دستگاه ترددشمار در محدوده استان نصب و فعال شده است.

خسروی یادآور شد: به منظور ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و هدایت بهتر رانندگان، طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اقداماتی نظیر اجرای دو هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب حدود ۳۷ هزار عدد علائم ایمنی، اجرای ۲۴۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی، تعمیر و نصب ۲۵ کیلومتر گاردریل و اجرای پنج کیلومتر روشنایی در این محورها اجرا شده است.