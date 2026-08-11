به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانیان، سرپرست معاونت راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرحهای بهسازی و ارتقای ایمنی در سه کریدور اصلی تهران - مشهد، آستارا - مشهد و مشهد - چابهار به گستره حدود ۳۶۳۰ کیلومتر، با هدف تسهیل و ایمنسازی تردد زائران حرم مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر سفرهای جادهای به مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر، افزود: بهمنظور تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفر هموطنان، پروژههای مختلف راهداری شامل روکش آسفالت، نگهداری و ایمنسازی در سطح سه کریدور اصلی منتهی به مشهد مقدس به گستره حدود ۳۶۳۰ کیلومتر اجرایی شده است.
جهانیان بیان کرد: در این راستا، ۳۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس روکش آسفالت شده و اقدامات ایمنی گستردهای نیز در این محورها به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: خطکشی ۱۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی، شانهسازی، نصب تابلوها و علائم ایمنی و همچنین احداث نیوجرسی از دیگر اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی محورهای منتهی به مشهد مقدس است.
سرپرست معاونت راهداری سازمان راهداری تاکید کرد: همزمان با آغاز سفرهای زائران علیبنموسیالرضا (ع)، تمامی راهدارخانههای فعال در سطح محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به کاربران جادهای هستند.
وی تصریح کرد: در ایام سفرهای دهه پایانی ماه صفر، با استقرار ۳۵ گشت مشترک راهداری و پلیس راه در سطح جادههای منتهی به مشهد مقدس، عملیات کنترل و رصد ترددها، رفع مشکلات احتمالی و جلوگیری از ایجاد اختلال در تردد وسایل نقلیه انجام خواهد شد.
جهانیان در پایان خاطرنشان کرد: در این ایام همچنین مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی برای ارائه خدمات به زائران و مسافران آماده هستند.
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