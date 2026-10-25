به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تخصصی تربیت مربی سواد رسانه‌ای، با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در حوزه سواد رسانه‌ای، به همت انجمن سواد رسانه‌ای ایران و پژوهشگاه فضای مجازی برگزار می‌شود.

این دوره در مجموع شامل ۶۰ ساعت آموزش تخصصی است که در قالب ۲۲ جلسه آموزشی و تعاملی، ۲۱ جلسه آنلاین و یک سمینار حضوری ارائه می‌شود. همچنین شرکت‌کنندگان در پایان دوره، گواهی صلاحیت حرفه‌ای تدریس سواد رسانه‌ای دریافت خواهند کرد.

از ویژگی‌های این دوره می‌توان به رویکرد تخصصی و کاربردی آموزش‌ها، بهره‌مندی از تجربه اساتید برجسته این حوزه و تمرکز بر توانمندسازی علاقه‌مندان برای فعالیت حرفه‌ای در عرصه آموزش سواد رسانه‌ای اشاره کرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، امکان ثبت‌نام در این دوره با تخفیف ۹۰ درصدی فراهم شده است تا علاقه‌مندان بتوانند با هزینه کمتری در این برنامه آموزشی تخصصی شرکت کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، جلسات این دوره در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود. زمان برگزاری دوره از آذر و دی‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده و جلسات در بازه زمانی ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار خواهند شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند ۲۹ آبان ۱۴۰۵ به نشانی زیر مراجعه کنند:

لینک ثبت‌نام:

majazi.porsline.ir/s/saadresane