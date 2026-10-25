پاسداشت اکبر رحمتی در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین پاسداشت اکبر رحمتی هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، دوشنبه ۴ آبان‌ ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ با مشارکت شبکه مستند و با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این مراسم علاوه بر گرامیداشت مقام هنری اکبر رحمتی، از فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی نیز رونمایی می‌شود. این فیلم روایتی از سال‌ها فعالیت هنری این هنرمند نامدار است.

سخنرانی مدیر شبکه مستند و تنی چند از هنرمندان پیشکسوت از جمله داریوش مودبیان، اسماعیل خلج، ایرج راد، جمشید جهانزاده، سعید امیرسلیمانی، قاسم زارع و ... اهدای لوح و تندیس شبکه مستند به اکبر رحمتی پخش فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» و امضای پوستر برنامه، از جمله بخش‌های مختلف این آئین است.

اکبر رحمتی از نسل بازیگرانی است که کارنامه‌اش به صحنه تئاتر و همکاری با بزرگان این عرصه گره خورده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند. حضور این مراسم برای عموم آزاد و رایگان است.