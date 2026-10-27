اکبر رحمتی بازیگر سینما و تلویزیون تجلیل شد؛ رونمایی از یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، آئین رونمایی از مستند «روی خوش آقای رحمتی» و مراسم پاسداشت این هنرمند پیشکسوت شامگاه دیروز دوشنبه ۴ آبان در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در این مراسم، اسماعیل خلج، داریوش مودبیان، ایرج راد، آتش تقی‌پور، فخرالدین صدیق شریف، رسول نجفیان، ناصر ممدوح، عزت الله رمضانی فر و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

ابوالفضل توکلی کارگردان فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» با اشاره به تجربه ساخت این اثر گفت: آقای رحمتی با روی خوش خود و مهربانی که به همه نشان می داد، در فیلمبرداری مستند خیلی به ما کمک کرد. در این اثر به مدرسه دوران کودکی او هم رفتیم. همچنین سری به کارگاه نمایش در خیابان جمهوری زدیم که اکنون تبدیل به یک انبار موبایل شده است و رفتار خوب آقای رحمتی همه را مجذوب کرد.

رضا صالحی مدیر تولید شبکه مستند سیما در سخنانی کوتاه خطاب به اکبر رحمتی عنوان کرد: برای ما که تلویزیون یار و همدم دوران کودکی و نوجوانی نسل‌ها بود، شما قهرمان‌های قصه زندگی ما را رنگی کردید و از دیدن کارهای شما واقعا لذت بردیم. کوچکترین کاری که از دستمان برمی‌آید این است که با مستندی روایت‌گر حضورتان در قاب تصویر باشیم.

اکبر رحمتی در این مراسم گفت: از تک تک شما عزیزان که به این مراسم آمدید تشکر می‌کنم. تشکر ویژه من از همسرم است که ۵۴ سال با من همراه شده و در این مسیر با کم و زیاد من ساخته است. همه آن چیزی را که دارم و هستم مدیون او است. فکر می‌کنم او مرا بسیار هدایت کرده و بخشی از این هدایت، هدایت معنوی بوده است.

در پایان این مراسم از فیلم مستند «روش خوش آقای رحمتی» رونمایی شد و ضمن نمایش این اثر، از یک عمر فعالیت هنری این هنرمند پیشکسوت تجلیل به عمل آمد. شبکه مستند سیما و موسسه هنرمندان پیشکسوت هدایایی را به رسم یادبود به وی تقدیم کردند.