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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۳

جنگ و صلح در جهان امروز؛ دین و اخلاق چه پاسخی دارند؟

جنگ و صلح در جهان امروز؛ دین و اخلاق چه پاسخی دارند؟

نشست بین‌المللی «جنگ و صلح در جهان معاصر» با حضور استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی، ابعاد حقوقی، اخلاقی و دینی جنگ و صلح را از منظر اسلام و مسیحیت در دانشگاه ادیان و مذاهب بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از همایش بین‌المللی «الهیات و اخلاق جنگ و صلح از منظر اسلام و مسیحیت» با عنوان «جنگ و صلح در جهان معاصر؛ گفت‌وگویی میان‌رشته‌ای درباره حقوق بین‌الملل، اخلاق و دین» چهارشنبه ۶ آبان‌ماه در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار می‌شود.

این نشست با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران داخلی و بین‌المللی، ابعاد مختلف حقوقی، اخلاقی و دینی جنگ و صلح را در جهان معاصر بررسی می‌کند و زمینه‌ای برای گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای درباره این موضوعات فراهم می‌آورد.

در این نشست، حجت‌الاسلام محمد مسجدجامعی، مشاور عالی ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب، به همراه تمیس چیماس، استاد دانشگاه نیکوزیا در قبرس، گریگوریس زاروتیادیس، استاد دانشگاه ارسطو تسالونیکی، الکسیس لکاکیس، استاد دانشگاه پانتئون آتن و پانایوتیس کورگیوتیس، استاد دانشگاه مقدونیه در یونان، حضور خواهند داشت.

این برنامه روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه، ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن صدر دانشگاه ادیان و مذاهب در شهر قم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند dte.bz/philconf به‌صورت آنلاین در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6990009
سیده فاطمه سادات کیایی

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