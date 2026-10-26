به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح دوشنبه در بازدید مزارع دامغان از برداشت ذرت علوفه‌ای در ۲۱۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و بیان داشت: امسال بیش از ۸ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و برای تأمین خوراک دام در اختیار دامداری‌ های منطقه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برداشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان دامغان از نیمه نخست مهرماه آغاز شد، ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا نیمه نخست آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با اشاره به اختصاص ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت این محصول اظهار کرد: کشت بهاره گیاهان علوفه‌ای از اواخر خرداد ماه در منطقه حومه دامغان آغاز شد و تا هفته نخست مردادماه ادامه داشت.

شوکت آبادی با بیان اینکه میانگین عملکرد پیش‌بینی‌شده این مزارع ۳۵ تن در هکتار است، افزود: ارقام سینگل کراس ۷۰۴ و ۷۱۵ در این اراضی کشت شدند.

وی با اشاره به توسعه روش های نوین آبیاری در مزارع دامغان افزود: امسال بیش از ۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت ذرت علوفه‌ای به سیستم آبیاری تیپ مجهز شدند که پیش‌بینی می‌شود عملکرد محصول در این سطح به بیش از ۵۰ تن در هکتار برسد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه برداشت این محصول ۹۰ تا ۱۰۰ روز پس از کاشت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: عملیات برداشت با استفاده از سه دستگاه چاپر در حال انجام است.

شوکت آبادی با اشاره به کاربرد ذرت علوفه‌ای در تأمین خوراک دام تصریح کرد: بخشی از کشاورزان محصول تولیدی را برای دام‌های خود مصرف می‌کنند و مازاد تولید نیز به فروش می‌رسد. قیمت خرید این محصول در سال جاری ۷۵ هزار ریال اعلام شده است.

وی همچنین از تداوم حمایت‌های فنی و کارشناسی از کشاورزان خبر داد و یادآور شد: ارائه توصیه‌های فنی برای کاشت و داشت، برگزاری کارگاه های آموزشی، تأمین کودهای شیمیایی، نیازسنجی و تأمین بذر و تأمین سوخت مورد نیاز از جمله اقدامات این مدیریت برای پشتیبانی از تولید محصولات علوفه‌ای است.