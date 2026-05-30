به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح شنبه در بازدید از مزارع جو دامغان به برداشت جو از سطح ۶۰۰ هکتار مزارع این شهرستان خبر داد و افزود: در سطح پنج هکتار نیز مزرعه مادری (بذری) با رقم یوسف کاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه فصل برداشت از چهار خرداد در مزارع دامغان شروع شده است، توضیح داد: فصل برداشت تا نیمه خرداد ماه ادامه دار است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان متوسط عملکرد را ۳.۵ تن در هر هکتار برشمرد و ادامه داد: برداشت دو هزار و ۱۰۰ تن محصول جو از مزارع شهرستان پیش بینی می شود.

شوکت آبادی افزود: ۱۰۰ هکتار از مزارع جو در دهه اول اردیبهشت ماه به صورت سبز (با هدف مصرف علوفه دام) برداشت شده است.

شوکت آبادی از به کار گیری چهار کمباین مدرن بومی و مهاجر در فرآیند برداشت خبر داد و در توضیحات یاد آور شد: پروتکل های بهداشتی برای کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصول هنگام برداشت رعایت می شود.

وی از نظارت مستقیم کارشناسان بر فرآیند برداشت محصول خبر داد و اظهار داشت: چهار ناظر آموزش دیده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی در مناطق مختلف هنگام برداشت حضور فعال دارند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان اضافه کرد: تمامی کمباین های بومی و مهاجر پیش از ورود به مزارع با نظارت همین کارشناسان معاینه و ضدعفونی می شوند تا از ورود آلودگی احتمالی به مزارع پیشگیری شود.