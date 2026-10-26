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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

رجائی‌نیا: رفع موانع تولید نیازمند تصمیم‌گیری کارشناسی و آینده‌نگرانه

رجائی‌نیا: رفع موانع تولید نیازمند تصمیم‌گیری کارشناسی و آینده‌نگرانه

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری با رویکرد کارشناسی و آینده‌نگرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: شناسایی دقیق مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و بررسی علل بروز آن‌ها، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های درست، سازنده و مؤثر برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دارد.

وی در ادامه افزود: در کنار تسریع و تسهیل امور اداری، بازنگری در فرایندهای تولید در برخی واحدها با هدف افزایش بهره‌وری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: رفع موانع تولید زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیم‌ها بر پایه بررسی کارشناسی، شناخت دقیق مشکلات و توجه به پیامدهای بلندمدت آن‌ها اتخاذ شود تا زمینه برای تقویت فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری فراهم شود.

در این جلسه، وضعیت قبوض برق واحدهای تولیدی بررسی و مسائل و مشکلات پنج واحد تولیدی استان با هدف شناسایی موانع و بررسی راهکارهای رفع آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6990293

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