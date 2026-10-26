به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر دوشنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه است که با تصمیم آگاهانه، اقدام هوشمندانه و رویکرد پیشگیرانه، زمینه کاهش خسارت‌ها و افزایش تاب‌آوری جامعه را فراهم می‌کند.

وی در ادامه افزود: پدافند مردم‌محور با افزایش مشارکت و آگاهی عمومی، زمینه خنثی‌سازی اهداف دشمن و ناامیدی او را فراهم کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئول پدافند غیرعامل دستگاه متبوع خود هستند و باید به الزامات این حوزه و اجرای اقدامات پیشگیرانه توجه جدی داشته باشند.

رستمی با اشاره به شعار «پدافند غیرعامل، ایران پایدار» خاطرنشان کرد: مردم در شرایط امروز با حضور در میدان حماسه آفریدند و تقویت تاب‌آوری جامعه و تداوم ارائه خدمات به مردم، از مؤلفه‌های مهم پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان گفت: با افزایش سطح آگاهی عمومی، مشارکت مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان ناترازی‌های انرژی را مدیریت کرد و استمرار خدمات‌رسانی را در شرایط مختلف تضمین کرد.