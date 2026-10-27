آموزش و آمادگی پیش از بحران باید از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح سه شنبه همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در آیین نکوداشت این هفته و نواختن زنگ پدافند غیرعامل که با حضور جمعی از مسئولان در دبیرستان نمونه حاج محمد ملایری برگزار شد، بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه تاکید کرد.

وی ادامه داد: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات هوشمندانه و پیشگیرانه است که بدون بهره‌گیری از ابزارهای نظامی زمینه کاهش خسارات جانی و مالی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدها و بحران‌ها را فراهم می‌سازد.

فرماندار ملایر با بیان اینکه آمادگی پیش از وقوع بحران مهم‌ترین اصل در مدیریت شرایط اضطراری است، افزود: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیش‌بینی تهدیدهای احتمالی و برنامه‌ریزی برای استمرار خدمات ضروری از الزامات اساسی پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.

کتابی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان ملایر برای تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی تصریح کرد: پیش‌بینی منابع جایگزین تامین برق، آب و سوخت در نانوایی‌ها از جمله تدابیری است که با هدف تداوم خدمات رسانی و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط اضطراری مورد توجه قرار گرفته است.

وی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: ارتقای سطح آمادگی عمومی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، همکاری بین بخشی و توجه جدی به آموزش و فرهنگ‌سازی است.

فرماندار ملایر با اشاره به نقش موثر آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی خاطرنشان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با اصول پدافند غیرعامل گامی موثر در تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و آماده برای مواجهه با شرایط بحرانی است.