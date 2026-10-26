پایان نزاع دسته جمعی دو خانواده در گرمی؛ آزادی ۱۱ نفر از زندان با صلح

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین علوی اظهار کرد: در پی وقوع درگیری و نزاع دسته جمعی میان دو خانواده در شهرستان گرمی که منجر به زندانی شدن ۱۱ نفر از طرفین اختلاف شد، با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سرپرست شورای حل اختلاف شهرستان، معاونت اداری و مالی اداره کل زندان‌های استان و شعبه شورای حل اختلاف زندان، زمینه برقراری صلح و سازش میان طرفین فراهم شد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پس از چند روز پیگیری، برگزاری جلسات و انجام میانجیگری، اختلافات میان دو خانواده با توافق طرفین حل‌وفصل شد و در نتیجه این تلاش‌ها، هر ۱۱ نفر از زندان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام علوی تصریح کرد: این پرونده نمونه‌ای از ظرفیت ارزشمند شوراهای حل اختلاف و همکاری مجموعه‌های مرتبط در حل مسالمت‌آمیز اختلافات، کاهش آسیب‌های ناشی از درگیری‌ها و جلوگیری از تداوم خصومت‌هاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ گفت‌وگو، گذشت و میانجیگری می‌تواند نقش مؤثری در حل اختلافات، پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی داشته باشد.