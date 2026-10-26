یاوران اشتغال کمیته امداد استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر دوشنبه در این آئین، با تقدیر از همکاری بانکها، بر ضرورت اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان و ایجاد درآمد پایدار برای آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش بانک‌های عامل و دستگاه‌های همکار در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت، گفت: ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مستمر برای مددجویان از مهم‌ترین سیاست‌های کمیته امداد است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه افزود: سال گذشته از مجموع حدود ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل منابع بانکی استانی و ملی، بیش از ۳۱۶ میلیارد تومان جذب شد که زمینه ایجاد حدود ۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی برای خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کرد.

محبی با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی در کنار ایجاد اشتغال اظهار کرد: سال گذشته حدود هفت هزار و ۳۰۰ مورد آموزش در حوزه‌های مختلف به مددجویان ارائه شد و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از آموزش‌های مهارتی با مشارکت جهاد دانشگاهی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای بهره‌مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: امسال حدود ۵۳۷ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع بانکی استانی و ملی برای اشتغال خانواده‌های تحت حمایت پیش‌بینی شده و ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی نیز در برنامه تعهدی این نهاد قرار دارد.

این نشست وبیناری با حضور مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیران کل کمیته امداد و مدیران بانکی استانها در سراسر کشور برگزار شد.

در این آیین، از همراهی و همکاری مدیران بانک و یاوران اشتغال که در روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان و پشتیبانی از برنامه‌های اشتغال کمیته امداد نقش‌آفرینی کردند قدردانی شد.



