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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

۶۶ درصد از تعهد اشتغال ۱۸۰۰ نفری ملایر محقق شد

۶۶ درصد از تعهد اشتغال ۱۸۰۰ نفری ملایر محقق شد

فرماندار ملایر گفت: تعهد اشتغال شهرستان ملایر در سال جاری ۱۸۰۰ فرصت شغلی بوده که تاکنون ۱۱۹۱ فرصت شغلی معادل ۶۶ درصد تعهد شهرستان در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان ملایر با بیان اینکه اشتغال و معیشت مردم از اولویت‌های اساسی دولت است، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، پیگیری مستمر طرح‌های اشتغال‌زا و ثبت دقیق عملکرد خود در سامانه رصد برای تحقق صددرصدی تعهدات شهرستان تلاش کنند.

وی در تشریح وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی، گفت: در سال جاری ۳۹۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۱۰۸ طرح به بانک‌های عامل معرفی شده که تاکنون ۱۲۵ میلیارد ریال برای اجرای ۳۰ طرح پرداخت شده و باید بانک‌ها با تسریع در بررسی پرونده‌ها و رفع موانع پرداخت زمینه بهره‌مندی بیشتر متقاضیان را فراهم کنند.

فرماندار ملایر با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرستان افزود: پروژه‌های مهمی در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی در دست پیگیری است و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول با تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع اجرایی زمینه تسریع در بهره‌برداری و تحقق اشتغال پیش‌بینی شده این طرح‌ها را فراهم کنند.

کتابی بر احیای واحدهای تولیدی راکد و رفع موانع طرح‌های توسعه‌ای کارخانه‌های فروسیلیس تاکید کرد و گفت: بازگشت واحدهای غیرفعال به چرخه تولید و حمایت از توسعه صنایع موجود نقش موثری در افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

وی با اشاره به پیگیری راه‌اندازی شهرک صنفی و صنعتی نقشلاق پیرحیاتی»، افزود: با توجه به وجود متقاضیان سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های مختلف در این مجموعه باید زمینه استقرار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی با سرعت بیشتری فراهم شود.

ایجاد اشتغال پایدار تنها با ثبت آمار محقق نمی‌شود

فرماندار ملایر در ادامه با بیان اینکه اشتغال پایدار در گرو سرمایه‌گذاری هدفمند و توسعه اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار باید به سمت حمایت عملی از تولید، رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و ایجاد زنجیره‌ای منسجم از تولید تا عرضه محصولات برویم.

وی با تاکید بر نقش فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال در تحول بازار کار، افزود: همه دستگاه‌ها باید در این مسیر مسئولانه و نتیجه محور عمل کنند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای توان رقابتی اقتصاد شهرستان را فراهم کند.

کتابی با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، گفت: فعال‌سازی شهرک تخصصی انگور، توسعه کشت گلخانه‌ای و تکمیل طرح‌های صنعتی و تولیدی از اولویت‌های مهم شهرستان در مسیر ایجاد ارزش افزوده رونق اقتصادی و اشتغال پایدار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی و محدودیت منابع آبی، اظهار کرد: حرکت به سمت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، احداث شهرک‌های تخصصی و گسترش صنایع تبدیلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد شهرستان است.

فرماندار ملایر با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات شهرک‌های گلخانه‌ای «گنبد» و «کرتیل‌آباد» افزود: دستگاه‌های متولی باید با جدیت و هماهنگی موانع موجود را برطرف کنند تا این مجموعه‌ها هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.

کد مطلب 6991179

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