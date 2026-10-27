۶۶ درصد از تعهد اشتغال ۱۸۰۰ نفری ملایر محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان ملایر با بیان اینکه اشتغال و معیشت مردم از اولویت‌های اساسی دولت است، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، پیگیری مستمر طرح‌های اشتغال‌زا و ثبت دقیق عملکرد خود در سامانه رصد برای تحقق صددرصدی تعهدات شهرستان تلاش کنند.

وی در تشریح وضعیت تسهیلات مشاغل خانگی، گفت: در سال جاری ۳۹۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۱۰۸ طرح به بانک‌های عامل معرفی شده که تاکنون ۱۲۵ میلیارد ریال برای اجرای ۳۰ طرح پرداخت شده و باید بانک‌ها با تسریع در بررسی پرونده‌ها و رفع موانع پرداخت زمینه بهره‌مندی بیشتر متقاضیان را فراهم کنند.

فرماندار ملایر با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرستان افزود: پروژه‌های مهمی در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی در دست پیگیری است و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول با تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع اجرایی زمینه تسریع در بهره‌برداری و تحقق اشتغال پیش‌بینی شده این طرح‌ها را فراهم کنند.

کتابی بر احیای واحدهای تولیدی راکد و رفع موانع طرح‌های توسعه‌ای کارخانه‌های فروسیلیس تاکید کرد و گفت: بازگشت واحدهای غیرفعال به چرخه تولید و حمایت از توسعه صنایع موجود نقش موثری در افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

وی با اشاره به پیگیری راه‌اندازی شهرک صنفی و صنعتی نقشلاق پیرحیاتی»، افزود: با توجه به وجود متقاضیان سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های مختلف در این مجموعه باید زمینه استقرار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی با سرعت بیشتری فراهم شود.

ایجاد اشتغال پایدار تنها با ثبت آمار محقق نمی‌شود

فرماندار ملایر در ادامه با بیان اینکه اشتغال پایدار در گرو سرمایه‌گذاری هدفمند و توسعه اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال پایدار باید به سمت حمایت عملی از تولید، رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و ایجاد زنجیره‌ای منسجم از تولید تا عرضه محصولات برویم.

وی با تاکید بر نقش فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال در تحول بازار کار، افزود: همه دستگاه‌ها باید در این مسیر مسئولانه و نتیجه محور عمل کنند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای توان رقابتی اقتصاد شهرستان را فراهم کند.

کتابی با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، گفت: فعال‌سازی شهرک تخصصی انگور، توسعه کشت گلخانه‌ای و تکمیل طرح‌های صنعتی و تولیدی از اولویت‌های مهم شهرستان در مسیر ایجاد ارزش افزوده رونق اقتصادی و اشتغال پایدار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی و محدودیت منابع آبی، اظهار کرد: حرکت به سمت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، احداث شهرک‌های تخصصی و گسترش صنایع تبدیلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد شهرستان است.

فرماندار ملایر با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات شهرک‌های گلخانه‌ای «گنبد» و «کرتیل‌آباد» افزود: دستگاه‌های متولی باید با جدیت و هماهنگی موانع موجود را برطرف کنند تا این مجموعه‌ها هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.