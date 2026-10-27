کندوان منتظر رهایی از بن بست ترافیک و یکطرفه شدن

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کندوان شریان زندگی مردمانی است که در روزهای اوج سفر، گاه برای رسیدن به خانه، مدرسه و مرکز درمانی خود نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.

اکنون با پیشروی عملیات تونل‌سازی، پیگیری چهارخطه‌شدن مسیر مرزن‌آباد تا دزبین و طرح کنارگذر مرزن‌آباد، امید به کاهش گره‌های ترافیکی جان تازه‌ای گرفته است؛ اما آزمون اصلی این پروژه‌ها، ساخت جاده‌ای است که در کنار روان‌کردن سفر، حق دسترسی مردم بومی را نیز تضمین کند.

محور کندوان سال‌هاست در روزهای پرتردد، چهره‌ای دوگانه از خود نشان می‌دهد؛ از یک سو مسیر پیوند پایتخت با طبیعت و اقتصاد شمال کشور است و از سوی دیگر، برای ساکنان شهرها و روستاهای پیرامون، راهی ضروری برای دسترسی به خانه، محل کار و خدمات عمومی به شمار می‌رود.

همین دوگانگی سبب شده است که توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در این محور، دیگر صرفاً به تعریض آسفالت یا حفاری تونل محدود نباشد و موضوعاتی چون حقوق مردم محلی، ایمنی، محیط زیست و سامان‌دهی ترافیک را نیز در بر بگیرد.

در چنین شرایطی، مجموعه طرح‌های در دست پیگیری در محدوده کندوان و مرزن‌آباد، از تونل‌های جدید و چهارخطه‌شدن مسیر تا کنارگذر مرزن‌آباد و تعیین تکلیف تأسیسات معارض، بخشی از برنامه‌ای است که می‌تواند آینده تردد در این محور را تغییر دهد؛ مشروط بر آنکه پروژه‌ها در کنار یکدیگر و با توجه به نیازهای واقعی منطقه پیش بروند.

جاده جدید باید گره ترافیک و مشکل دسترسی مردم را هم‌زمان حل کند

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تکمیل طرح‌های زیرساختی محور کندوان، چهارخطه‌شدن مسیر مرزن‌آباد تا دزبین را از پروژه‌های اثرگذار در افزایش ظرفیت عبور و کاهش تراکم خودروها دانست.

وی گفت: اتصال این مسیر به شبکه آزادراه تهران ـ شمال می‌تواند در بهبود جریان ترافیک نقش داشته باشد، اما نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که اجرای پروژه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت الزامات فنی و ایمنی همراه باشد.

وی با اشاره به عملیات اجرایی دو تونل در محدوده حدود کیلومتر ۱۵ محور کندوان اظهار کرد: پیشروی حفاری در این تونل‌ها به‌طور میانگین حدود هفت متر در روز گزارش شده است و بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیش‌بینی می‌شود یکی از تونل‌ها در کمتر از یک سال و تونل دیگر طی حدود ۱۶ تا ۱۷ ماه آینده به مرحله بهره‌برداری برسد. ارزش قراردادی این مجموعه عملیات نیز بیش از ۲.۵ همت اعلام شده است.

استاندار مازندران در عین حال، مسئله کندوان را تنها در ظرفیت عبور خودروها خلاصه نکرد و با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های یک‌طرفه در روزهای پرتردد گفت: زمانی که مسیر به‌صورت یک‌طرفه از تهران به سمت شمال مدیریت می‌شود، رفت‌وآمد بخشی از مردم چالوس و مرزن‌آباد به روستاهای محل سکونتشان با دشواری روبه‌رو می‌شود، وضعیتی که ممکن است دسترسی آنان به مراکز درمانی، آموزشی و دیگر خدمات ضروری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از نگاه یونسی رستمی، مدیریت ترافیک باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پاسخ‌گویی به حجم سنگین سفرهای بین‌استانی، زندگی روزمره ساکنان مسیر نیز متوقف نشود. این رویکرد، ضرورت هماهنگی میان توسعه راه، مدیریت جریان ترافیک و پیش‌بینی راهکارهایی برای حفظ دسترسی محلی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

توسعه زیرساخت بدون توجه به مردم و محیط زیست کامل نیست

یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس، نیز با تأکید بر ضرورت پیشبرد هم‌زمان پروژه‌های عمرانی و رسیدگی به نیازهای منطقه گفت: اجرای طرح‌های محور کندوان باید علاوه بر افزایش ظرفیت جاده، با حفظ ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت حقوق ساکنان محلی، به‌ویژه مردم مرزن‌آباد، همراه باشد؛ زیرا آثار این پروژه‌ها مستقیماً بر زندگی و دسترسی مردم منطقه اثر می‌گذارد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعه سوم آزادراه به طول حدود ۵۰ کیلومتر اظهار کرد: این طرح در افق اجرایی چندساله تعریف شده و پیشبرد آن مستلزم هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول و رفع موانعی است که می‌تواند روند اجرا را کند کند.

فرماندار چالوس درباره آخرین وضعیت عملیات تونل‌سازی نیز توضیح داد: از مجموع حدود ۹۵۰ متر طول یکی از تونل‌ها، نزدیک به ۶۵۰ متر حفاری انجام شده و در تونل دیگر نیز حدود ۱۰۰ متر پیشروی صورت گرفته است.

به گفته وی، هم‌زمان با ادامه عملیات عمرانی، تعیین تکلیف تأسیسات زیربنایی واقع در مسیر پروژه نیز از ضرورت‌های اجرایی به شمار می‌رود.

یوسف‌پور با بیان اینکه جابه‌جایی خطوط و تأسیسات خدماتی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است، افزود: برای رفع موانع موجود و تسهیل روند کار، تصمیم‌ها و هماهنگی‌های لازم دنبال شده است.

وی افزود: پیگیری وضعیت زیرساخت‌های آب و گاز و همچنین لایروبی رودخانه چالوس نیز از موضوعاتی است که در کنار پروژه‌های راه‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد.

به باور فرماندار چالوس، پیشرفت عمرانی زمانی به نتیجه‌ای پایدار می‌رسد که هم‌زمان با ساخت مسیر، نیازهای خدماتی منطقه، الزامات محیطی و حقوق مردم نیز در نظر گرفته شود؛ رویکردی که می‌تواند از انتقال مشکلات به نقاط دیگر و ایجاد چالش‌های تازه در آینده جلوگیری کند.

کنارگذر مرزن‌آباد باید از مطالبه قدیمی به راهکار عملی تبدیل شود

کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، پیگیری طرح‌های راه‌سازی این محدوده را از موضوعات مهم حوزه انتخابیه دانست و بر لزوم هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌ها تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دیدار با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: در ادامه این رایزنی‌ها، موضوع کنارگذر مرزن‌آباد و طرح تعریض محور کلاردشت ـ مرزن‌آباد با حضور مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بررسی شد.

پولادی هدف از این پیگیری‌ها را کمک به تسریع اجرای طرح‌ها و رسیدگی به مشکلات دیرپای تردد در محور کندوان عنوان کرد و افزود:اهمیت کنارگذر مرزن‌آباد نیز از آن جهت است که سامان‌دهی جریان خودروها در این محدوده می‌تواند در کاهش فشار ترافیکی بر مسیر اصلی و بهبود شرایط عبور نقش داشته باشد.

با این حال، اثربخشی کنارگذر و طرح تعریض زمانی بیشتر خواهد شد که ارتباط آن‌ها با دیگر مسیرهای دسترسی و پروژه‌های در حال اجرا به‌درستی تعریف شود. به همین دلیل، هماهنگی در طراحی و اجرا و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به پروژه‌ها، از الزامات رسیدن به نتیجه‌ای ملموس برای مردم و مسافران است.

توسعه گردشگری در حاشیه کندوان باید با ایمنی جاده سازگار باشد

در کنار طرح‌های حمل‌ونقلی، سامان‌دهی پروژه گردشگری و تفریحی مجاور محور کندوان در محدوده مرزن‌آباد نیز به‌عنوان یکی از موضوعات مرتبط با آینده اقتصادی منطقه مطرح است؛ پروژه‌ای که بهره‌برداری اصولی از ظرفیت آن، به هماهنگی میان توسعه گردشگری، الزامات ایمنی و ضوابط فنی راه وابسته است.

محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران افزود::محورهای مورد بحث شامل نحوه اتصال پروژه به مسیر اصلی، سامان‌دهی راه‌های دسترسی، رعایت حریم قانونی جاده، ایمنی تردد و تناسب منظر طرح با محیط پیرامونی بوده است، موضوعاتی که تعیین تکلیف آن‌ها برای جلوگیری از تداخل حرکتی و بروز مشکلات احتمالی در آینده اهمیت دارد.

وی گفت: توسعه گردشگری در مرزن‌آباد می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های اقتصادی و تقویت فعالیت‌های محلی باشد، اما تحقق این ظرفیت به آن وابسته است که ورودی‌ها و خروجی‌ها، دسترسی‌ها و الزامات ایمنی از ابتدا به‌درستی تعریف شوند.

وی ادامه داد: هرگونه فعالیت در حاشیه یکی از پرترددترین محورهای کشور، بدون توجه به این ملاحظات، ممکن است به جای کمک به رونق منطقه، به عاملی برای ایجاد گره‌های جدید تبدیل شود.

کندوان؛ سنجش موفقیت با کیفیت زندگی مردم

آینده کندوان را نمی‌توان تنها با تعداد تونل‌های تکمیل‌شده، طول مسیر تعریض‌شده یا حجم اعتبارات هزینه‌شده سنجید. اهمیت واقعی این طرح‌ها زمانی آشکار می‌شود که نتیجه آن‌ها در تجربه روزمره مردم و مسافران دیده شود: سفر ایمن‌تر، توقف‌های کمتر، دسترسی مطمئن‌تر به روستاها و خدمات عمومی و کاهش فشار ترافیکی بر محدوده‌های شهری.

برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای، سه مسیر باید هم‌زمان دنبال شود: تکمیل پروژه‌های عمرانی بر اساس زمان‌بندی روشن، هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول و طراحی راهکارهایی که حق تردد مردم محلی را در مدیریت ترافیک نادیده نگیرد.

کندوان زمانی از یک گلوگاه پرتکرار ترافیکی به مسیری کارآمد تبدیل می‌شود که توسعه آن نه فقط عبور خودروها، بلکه نیازهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی منطقه را نیز در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهد؛ معیاری که می‌تواند فاصله میان اجرای یک پروژه عمرانی و تحقق یک تحول واقعی در زندگی مردم شمال را مشخص کند.