به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در بدو ورود به خراسان جنوبی مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار خراسان جنوبی، افتتاح پروژه قرنطینه حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده باقران، دیدار با کارکنان و بازنشستگان اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت در جلسه شورای اداری استان از جمله برنامه‌های این سفر است.

دیدار با خانواده شهید جنگ رمضان و تشکل‌ها و فعالان محیط زیست استان نیز در برنامه سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

انصاری همچنین در ادامه سفر خود از منطقه حفاظت‌شده مدارب سربیشه بازدید می‌کند و با حضور در پاسگاه محیط‌بانی، با محیط‌بانان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.