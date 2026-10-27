خبرگزاری مهر_ گروه جامعه: آیین تجدید میثاق مدال‌آوران المپیادهای علمی و قهرمانان ورزشی با امام مجاهد شهید، همراه با اهدای مدال به مقام معظم رهبری، در رواق کشور دوست برگزار شد؛ مراسمی که در آن، قهرمانان ورزشی رشته‌های مختلف با حضور در این آیین، از تجربه افتخارآفرینی برای ایران، دستاوردهای خود در رقابت‌های آسیایی و برنامه‌هایشان برای ادامه مسیر موفقیت سخن گفتند.

در حاشیه این مراسم، شماری از ورزشکاران و مسئولان ورزشی با اشاره به اهمیت حمایت مردم در کسب موفقیت‌های ورزشی، بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای دستیابی به نتایج بهتر در رقابت‌های پیش‌رو تأکید کردند. از کسب نخستین مدال‌های تاریخی وزنه‌برداری بانوان ایران در بازی‌های آسیایی تا تلاش تکواندوکاران برای جبران نتیجه رقابت‌ها، بخش مهمی از صحبت‌های حاضران به افتخارآفرینی برای کشور و امید به موفقیت‌های آینده اختصاص داشت.

نخستین مدال‌های تاریخی وزنه‌برداری بانوان در بازی‌های آسیایی

الهام حسینی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نتایج ورزشکاران این رشته در بازی‌های آسیایی، کسب مدال توسط وزنه‌برداران بانوان را دستاوردی تاریخی برای این رشته توصیف کرد.

وی با قدردانی از حمایت و دعای خیر مردم اظهار کرد: خدا را شکر، با دعای خیر مردم، بچه‌های ما موفق شدند در بازی‌های آسیایی مدال کسب کنند که هر دو مدال، نخستین مدال‌های تاریخی وزنه‌برداری بانوان ایران در بازی‌های آسیایی بود.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این موفقیت‌ها افزود: امیدوارم بچه‌ها در آینده بتوانند مدال‌های خوش‌رنگ‌تری کسب کنند و همچنان پرچم کشورمان را بالا نگه دارند.

حسینی همچنین درباره حضور خود در آیین تجدید میثاق مدال‌آوران علمی و قهرمانان ورزشی گفت: امروز هم برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهیدمان و حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای حاضر شدیم.

اظهارات سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان در حالی مطرح شد که این رشته در بازی‌های آسیایی توانست به دستاوردی تاریخی دست پیدا کند؛ موفقیتی که به گفته حسینی، با دعای خیر مردم همراه بوده و امیدها را برای کسب مدال‌های بیشتر در آینده افزایش داده است.

آمده‌ایم در کنار مردم و کسانی باشیم که برای وطن تلاش می‌کنند

امیرعلی آذرپیرا، عضو تیم ملی کشتی آزاد، نیز با اشاره به حضور خود در آیین «کشور دوست»، بر علاقه ورزشکاران به ایران و همراهی با مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به عنوان این مراسم اظهار کرد: اصل این است که اسم این مراسم «کشور دوست» است؛ قهرمانان کشور دوست که ما هم کشورمان را دوست داریم.

عضو تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به هدف خود از حضور در این آیین افزود: دعوت شدیم و آمدیم کنار مردم و کنار همه کسانی که برای وطنمان زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند. آمدیم اینجا تا کنار همه مردم عزیز باشیم.

صحبت‌های آذرپیرا بر حضور ورزشکاران در کنار مردم و همراهی با کسانی متمرکز بود که برای کشور تلاش می‌کنند؛ موضوعی که در کنار افتخارآفرینی ورزشی، بخشی از انگیزه او برای حضور در این مراسم عنوان شد.

تکواندوکار نقره‌ای: مدال طلا در ثانیه‌های آخر از دست رفت

یکی از مدال‌آوران رشته تکواندو که در بازی‌های آسیایی ناگویا به مدال نقره دست یافته است، با اشاره به عملکرد خود در این رقابت‌ها، از تلاش برای کسب نتیجه بهتر و جبران ازدست‌رفتن مدال طلا در مسابقات آینده سخن گفت.

این ورزشکار با اشاره به نتیجه رقابت‌های آسیایی اظهار کرد: به لطف خدا توانستیم مدال نقره بازی‌های آسیایی را کسب کنیم. خدا را شکر توانستیم نمایش خیلی خوبی داشته باشیم، اما مدال طلا در ثانیه‌های آخر از دست رفت.

وی با تأکید بر اینکه برای جبران این نتیجه تلاش خواهد کرد، افزود: این قول را می‌دهم که حتماً جبران کنم و ان‌شاءالله افتخارآفرینان کشورمان بتوانند پرچم ایران را بالا ببرند و نام ایران را سربلند کنند.

این تکواندوکار در ادامه با اشاره به اهمیت شادی مردم از موفقیت‌های ورزشی گفت: امیدوارم حال دل مردم همیشه خوب باشد.

اظهارات این ورزشکار نشان می‌دهد که با وجود ازدست‌رفتن مدال طلا در واپسین لحظات رقابت، امید به جبران نتیجه و کسب موفقیت‌های بیشتر همچنان یکی از اهداف او در ادامه مسیر ورزشی است.

برای انجام وظیفه و تقدیم مدالمان آمده‌ایم

فاطمه احمدی، تکواندوکار و دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی، نیز با اشاره به حضور خود در این مراسم، تقدیم مدال به مقام معظم رهبری را از اهداف حضورش در این آیین عنوان کرد.

وی اظهار کرد: امروز اینجا هستیم تا انجام وظیفه کنیم و مدالمان را به رهبر عزیزمان تقدیم کنیم.

احمدی با این اظهارات، حضور خود در مراسم را در چارچوب ادای وظیفه و تقدیم مدال کسب‌شده به رهبر انقلاب توصیف کرد.

برای تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب دور هم جمع شدیم

ستاره سالخورده، سرپرست نایب‌رئیسی فدراسیون، نیز با اشاره به حضور ورزشکاران و همکاران خود در این مراسم اظهار کرد: امشب مانند همه دوستان، همکاران و ورزشکاران، برای تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی دور هم جمع شدیم.

وی با اشاره به تقدیم مدال‌های ورزشکاران مدال‌آور افزود: مدال‌های بچه‌های مدال‌آور بازی‌ها را تقدیم کردیم.

صحبت‌های سالخورده نیز بر هدف اصلی این گردهمایی، یعنی تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب و تقدیم مدال‌های کسب‌شده از سوی ورزشکاران، متمرکز بود.

تأکید قهرمانان بر ادامه مسیر موفقیت

حضور مدال‌آوران و قهرمانان ورزشی در این آیین، فراتر از تقدیم مدال‌ها، فرصتی برای ابراز تعلق خاطر آنان به ایران و تأکید بر مسئولیت خود در قبال کشور بود؛ ورزشکارانی که افتخارآفرینی در میدان رقابت را بخشی از مسیر خدمت به وطن می‌دانند و امیدوارند با تداوم تلاش و کسب موفقیت‌های بیشتر، بار دیگر پرچم ایران را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورند.