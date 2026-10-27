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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۱

مدال طلای جهانی وزنه برداری در دستان دندان‌پزشک مینابی

مدال طلای جهانی وزنه برداری در دستان دندان‌پزشک مینابی

میناب- فاطمه صمدی دندان پزشک مینابی و نماینده ایران در دسته وزنی ۶۹ کیلوگرم، موفق شد در مسابقات جهانی مسترز وزنه‌برداری که در کشور پاکستان برگزار شد، مقام قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی مسترز وزنه‌برداری با حضور ورزشکاران پیشکسوت از کشورهای مختلف، به مدت ۶ روز در کشور پاکستان برگزار شد.

در این رقابت‌ها، تیم ملی پیشکسوتان ایران در دسته‌های مختلف به مصاف رقبای خود پرداخت که در جریان این رقابت‌ها، دکتر فاطمه صمدی، نماینده ایران در دسته وزنی ۶۹ کیلوگرم، با کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی مسترز و همچنین کسب مقام نخست در مسابقات پیشکسوتان آسیا، موفق به دریافت دو مدال طلای این رقابت‌ها شد.

صمدی که در کنار فعالیت ورزشی، در حرفه دندان‌پزشکی نیز مشغول به کار است، با این پیروزی موفق توانست پرچم جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین‌المللی به اهتزاز درآورد.
این موفقیت ورزشی، نقطه عطفی برای ورزشکاران پیشکسوت کشور و همچنین برای جامعه زنان و ورزشکاران استان هرمزگان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6991089

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