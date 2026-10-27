به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین نکوداشت پدافند غیرعامل که در مدرسه آزادی ناحیه ۴ اهواز برگزار شد، بیان کرد: پدافند تمام ساحتی، چیزی است که در آموزش و پرورش به دنبال آن هستیم تا هیچ سلاحی نتواند بر ذهن اثرگذار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان فعلی با دانش آموزان نسل های گذشته متفاوت هستند، خود را مکلف می دانیم که به زبان این نسب با آن ها ارتباط بگیریم تا موثر باشد.

وی ادامه داد: امیدوارم همه از هر نظر علی الخصوص ذهنی آماده و در میدان باشیم تا متجاوزان که چشم طمع به ایران دارند ناامید شوند.