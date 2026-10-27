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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

پدافند تمام‌ساحتی در آموزش و پرورش دنبال می‌شود

پدافند تمام‌ساحتی در آموزش و پرورش دنبال می‌شود

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: پدافند تمام‌ساحتی هدفی است که در آموزش و پرورش دنبال می‌شود تا هیچ سلاحی نتواند بر ذهن دانش‌آموزان اثرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین نکوداشت پدافند غیرعامل که در مدرسه آزادی ناحیه ۴ اهواز برگزار شد، بیان کرد: پدافند تمام ساحتی، چیزی است که در آموزش و پرورش به دنبال آن هستیم تا هیچ سلاحی نتواند بر ذهن اثرگذار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان فعلی با دانش آموزان نسل های گذشته متفاوت هستند، خود را مکلف می دانیم که به زبان این نسب با آن ها ارتباط بگیریم تا موثر باشد.

وی ادامه داد: امیدوارم همه از هر نظر علی الخصوص ذهنی آماده و در میدان باشیم تا متجاوزان که چشم طمع به ایران دارند ناامید شوند.

کد مطلب 6991434

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