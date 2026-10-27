توزیع شیر مدارس در خراسان رضوی از ابتدای هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد مطالبات واحدهای تهیه و تولید لبنیات که در طرح شیر مدارس در سال گذشته مشارکت داشتند، تسویه شده است. حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به این مهم اختصاص یافت و با تسویه مطالبات پارسال، حالا طرح جدید عرضه شیر مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵ در دستورکار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در سال تحصیلی جاری، در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به برنامه شیر و تغذیه رایگان مدارس اختصاص یافته که حدود ۲.۵ برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در سطح استان نیز پارسال ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح شیر مدارس اختصاص پیدا کرده بود که امسال با رشد ۲.۵ برابری به ۱.۵ همت افزایش یافته است.

ووی با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر پاکت شیر مدارس، ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان است، گفت: در سال تحصیلی جاری درمجموع ۳۰ نوبت عرضه شیر و ۳۰ نوبت عرضه تغذیه رایگان خواهیم داشت و در بسته‌های تغذیه، بیسکوئیت‌های طعم‌دارشده با شهد طبیعی توت، خرمای تک‌نفره و نان حجیم‌شده حاوی تکه‌های خرما درنظر گرفته شده است. جامعه هدف این طرح نیز گسترده است و حدود ۹۰۰هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی دولتی، مدارس عشایری و کلیه مقاطع مدارس استثنایی و شبانه‌روزی را دربر می‌گیرد.

سلطانی ادامه داد: خوشبختانه پیمانکار طرح عرضه شیر مدارس نیز انتخاب شده و قرارداد اجرای پروژه امضا شده است. پیش‌بینی ما این است که حداکثر از ابتدای هفته آینده، نخستین مرحله این طرح اجرا شود.