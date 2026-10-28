جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی، تعیین صلاحیت معماران تجربی و کارشناسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، روزهای هفتم و هشتم آبان‌ماه در دو حوزه امتحانی اراک و ساوه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، ۳ هزار و ۶۳۲ داوطلب در استان مرکزی برای شرکت در آزمون‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۸۸۵ نفر زن و ۲ هزار و ۷۴۷ نفر مرد هستند و در رشته‌ها و صلاحیت‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به تنوع رشته‌های آزمونی بیان کرد: در بخش مهندسی، آزمون رشته معماری در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا و رشته عمران در صلاحیت‌های محاسبات، نظارت و اجرا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین آزمون‌های تأسیسات برقی و مکانیکی در صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا در برنامه این دوره قرار دارد.

لنجابی تاکید کرد: آزمون رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک در پایه سه نیز برگزار می‌شود و داوطلبان در آزمون‌های تخصصی طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و همچنین ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی شرکت می‌کنند.

وی افزود: آزمون‌ کاردان‌های فنی در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی و نقشه‌برداری برگزار خواهد شد و آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی پایه سه نیز از دیگر بخش‌های این دوره است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: متقاضیان باید دستورالعمل‌ها و ضوابط اعلام‌شده را به‌دقت مطالعه و رعایت کنند تا فرایند برگزاری آزمون‌ها در چارچوب مقررات انجام شود.

وی گفت: داوطلبان اخبار مربوط به نتایج، ثبت اعتراض و صدور پروانه اشتغال را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند.