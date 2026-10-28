به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، عصر سه شنبه پس از دیدار با غلامحسین محمدی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، با اعلام این خبر اظهار کرد: پیگیری اجرای طرح درمانگاه تأمین اجتماعی در سملقان از هفته آینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: برای تکمیل بخش ام‌آرآی بیمارستان حضرت ثامن (ع) تأمین اجتماعی نیز با دستور رئیس سازمان، گروه مهندسی هفته آینده به استان اعزام می‌شود و اعتبار لازم برای تکمیل این بخش تأمین خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی طرح‌های درمانی و سلامت تأمین اجتماعی در استان تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، مقرر شد زمین‌های تحت تملک این سازمان با پیگیری استانداری ارزش‌افزایی شده و به‌عنوان منابع غیرنقدی برای تأمین مالی طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

نوری همچنین از توافق برای بازسازی و توسعه بخش اتاق عمل بیمارستان تأمین اجتماعی استان خبر داد و این اقدام را گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های درمانی و بهبود خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان عنوان کرد.

در این دیدار،سید محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، ابوالحسن‌زاده، مدیرکل تأمین اجتماعی استان و ابوذر عزیزی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان نیز حضورداشتند.