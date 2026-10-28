به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی با حضور در برنامه «سلام تهران» شبکه تهران، با اشاره به مأموریت‌های سازمان اظهار کرد: این سازمان با هدف رسیدگی به افراد نیازمند، در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی فعالیت می‌کند و خدمات آن گروه‌هایی مانند افراد بی‌خانمان، معتادان متجاهر و سایر افراد آسیب‌پذیر جامعه را در بر می‌گیرد.

وی افزود: سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از سنوات گذشته فعالیت خود را با مأموریت رسیدگی به این گروه‌ها آغاز کرد و در دوره ششم مدیریت شهری نیز رسیدگی به مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در زمره اولویت‌های اصلی قرار گرفت.

رحمانی ادامه داد: با تقویت ساختار سازمان و همکاری دستگاه‌های مسئول و تشکل‌های مردمی، تلاش می‌کنیم خدمات مؤثرتری به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و با هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی معتادان متجاهر گفت: یکی از موضوعات مهم در سال‌های گذشته، تأمین ظرفیت پذیرش این افراد در شهر تهران بود که با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، ظرفیت مناسبی در این زمینه ایجاد شد.

وی افزود: شهرداری تهران در چارچوب وظایف قانونی خود، پذیرش گروه‌هایی از معتادان متجاهر را که در سایر مراکز امکان پذیرش آن‌ها وجود ندارد، بر عهده گرفته است؛ از جمله افراد زیر ۱۸ سال، بالای ۶۵ سال، زنان، افراد دارای معلولیت و مبتلایان به برخی بیماری‌های عفونی و زخم باز.

رحمانی با اشاره به فعالیت مراکز «یاورشهر» اظهار کرد: این مراکز محل ارائه خدمات به مددجویان در دوره درمان و نگهداری هستند. با این حال، رویکرد مدیریت شهری صرفاً به پذیرش و نگهداری افراد محدود نمی‌شود و تلاش کرده‌ایم خدمات مددکاری، مشاوره و روان‌شناسی را نیز توسعه دهیم.

وی ادامه داد: برای مددجویان پرونده‌های مددکاری تشکیل می‌شود و از طریق بخش جامعه‌پذیری و بازتوانی، وضعیت فرد و خانواده او مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوانیم با شناخت دقیق‌تر شرایط هر مددجو، زمینه بازگشت او به جامعه را فراهم کنیم.

رحمانی با اشاره به تشکیل قرارگاه اجتماعی شهر تهران اظهار کرد: با پیگیری مدیریت شهری کنونی، اقدامات هماهنگ‌تری برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی آغاز شد و در ادامه، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مسئولیت‌هایی در پنج حوزه مرتبط با مدیریت آسیب‌های اجتماعی به شهردار تهران تفویض شد.

وی افزود: در چارچوب این سازوکار، جلسات مستمری با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود و کمیته حقوقی و قضایی نیز با مشارکت مجموعه‌های مرتبط از جمله دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و دستگاه قضایی استان تهران فعالیت می‌کند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه طی سه سال اخیر حدود ۳۳ بازدید از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تهران انجام شده است، گفت: در جریان این بازدیدها، قضات از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار می‌گیرند و دستورات متناسب را صادر می‌کنند.

وی تصریح کرد: بخش عمده مصوبات این جلسات اجرایی شده است و هماهنگی میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی، به‌ویژه در موضوعاتی که نیازمند پیگیری‌های حقوقی و قضایی هستند، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی داشته است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال و توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: نگهداری و درمان معتادان متجاهر به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست؛ زیرا اگر فرد در دوران درمان آموزش‌های لازم را دریافت نکند و مهارتی برای اشتغال به دست نیاورد، احتمال بازگشت او به چرخه آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه‌ای سه تا پنج‌ساله در مجموعه مدیریت شهری و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی دنبال می‌شود تا مددجویان در دوران حضور در مراکز، برای بازگشت به زندگی اجتماعی و اقتصادی آماده شوند.

رحمانی ادامه داد: معاونت کارآفرینی و توانمندسازی برای مددجویان پرونده شغلی تشکیل می‌دهد تا سوابق کاری، مهارت‌ها، توانایی‌ها و دلایل از دست دادن شغل آن‌ها مشخص شود.

وی گفت: در صورتی که مددجو مهارت شغلی داشته باشد، تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه‌های مختلف، توانایی‌های او را تقویت کنیم و زمینه دریافت گواهینامه‌های مهارتی را فراهم آوریم. افرادی نیز که فاقد مهارت هستند، برای فراگیری آموزش‌های مورد نیاز و آماده‌شدن برای ورود به بازار کار مورد حمایت قرار می‌گیرند.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های مراقبت پس از خروج افزود: تلاش کرده‌ایم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و در چارچوب ضوابط قانونی، امکان بهره‌مندی مددجویان از مراکز صیانت پس از خروج را فراهم کنیم تا این افراد پس از پایان دوره درمان نیز بتوانند از خدمات حمایتی، فرصت‌های اشتغال و امکانات اسکان برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این مراکز، علاوه بر کمک به اشتغال و کارآفرینی، ظرفیت‌هایی برای اسکان و اقامت مددجویان نیز در نظر گرفته شده است تا بازگشت آنان به جامعه با حمایت بیشتری همراه باشد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به توسعه خدمات مددکاری گفت: یکی از اقدامات مهم انجام‌شده، شناسایی مددجویان و برقراری ارتباط با خانواده‌های آنان است؛ اقدامی که امکان شناخت دقیق‌تر وضعیت خانوادگی و نیازهای این افراد را فراهم کرده است.

وی افزود: پس از شناسایی خانواده‌ها، مددکاران سازمان تلاش می‌کنند نیازهای آنان را بررسی کنند و متناسب با ظرفیت‌های موجود، خدمات حمایتی ارائه دهند.

رحمانی با اشاره به برخی از این اقدامات اظهار کرد: برای نمونه، در مهرماه امسال به خانواده مددجویانی که فرزند دانش‌آموز داشتند، کیف و لوازم‌التحریر اهدا شد. همچنین در مواردی که خانواده‌ها برای تأمین جهیزیه فرزندان خود به کمک نیاز داشتند، حمایت‌هایی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: هدف این است که با شناسایی مسائل و مشکلات خانواده‌ها، خدمات مورد نیاز آن‌ها به شکل هدفمند ارائه شود و ارتباط مددجویان با خانواده‌هایشان تقویت شود؛ موضوعی که می‌تواند در روند بازگشت آنان به زندگی عادی و کاهش احتمال تداوم آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران برای حمایت از افراد بی‌خانمان در فصل سرما اظهار کرد: مددسراهای شهرداری تهران در طول سال به افراد بی‌خانمان خدمات ارائه می‌دهند و این خدمات شامل تأمین امکانات اقامت و پذیرایی نیز می‌شود.

وی افزود: با نزدیک‌شدن فصل سرما، از حدود آبان‌ماه ظرفیت‌های تکمیلی برای حمایت از افراد بی‌خانمان فعال می‌شود. در همین راستا، مددسراهای سیار و اتوبوس‌های ویژه در میادین و محل‌های حضور این افراد مستقر می‌شوند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: این افراد می‌توانند بدون نیاز به رعایت تشریفات پذیرش در مراکز ثابت، به این محل‌ها مراجعه کنند و از امکاناتی مانند پتو، سیستم گرمایشی و غذای گرم بهره‌مند شوند و شب را در محیطی گرم و امن سپری کنند.

رحمانی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: بر اساس آماری که از سازمان پزشکی قانونی نقل می‌کنم، تعداد فوت‌شدگان در میان مددجویان و افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

وی این روند را در ارتباط با همکاری دستگاه‌های مسئول دانست و تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که با توسعه خدمات حمایتی و افزایش ظرفیت‌های موجود، از جان افراد بی‌خانمان و آسیب‌دیده محافظت شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی، خدمات‌رسانی به گروه‌های آسیب‌پذیر گسترش یابد و از جان‌باختن حتی یک نفر بر اثر بی‌خانمانی یا سرمای هوا جلوگیری شود.