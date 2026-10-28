به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بهره‌برداری از سرویس‌های غیرحضوری جدید حوزه شهرسازی در سامانه «شهریار»، امروز - چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران و ایمان صادق‌زاده مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در محل ساختمان این سازمان برگزار شد.

این سرویس‌های غیر حضوری در سامانه شهریار، شامل ثبت درخواست تشکیل پرونده شهرسازی (پایان کار)، ثبت درخواست تعمیرات غیر اساسی، کارتابل شهروندی و استعلام حریم مترو می‌شود که مدیرعامل سازمان فاوا در ابتدای جلسه توضیحاتی درباره جزئیات این سرویس ها ارائه کرد.

صادق‌زاده با بیان اینکه، ثبت درخواست پایان کار آپارتمان، تعمیرات غیر اساسی، کارتابل شهروندی و استعلام حریم مترو به خدمات الکترونیکی شهریار اضافه شد، گفت: خدمت ثبت درخواست تشکیل پرونده شهرسازی با موضوع پایان کار آپارتمان، امکان ثبت اولیه درخواست تشکیل پرونده شهرسازی برای پایان کار آپارتمان را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند. شهروندان از این طریق می‌توانند فرایند مربوط به درخواست خود را آسان‌تر آغاز کرده و نیاز به مراجعه حضوری برای ثبت اولیه را کاهش دهند.

وی افزود: در ثبت درخواست تعمیرات غیر اساسی، امکان ثبت الکترونیکی درخواست تعمیرات غیر اساسی در سامانه شهریار فراهم شده است. این قابلیت با ساده‌سازی مرحله ثبت درخواست، به کاهش رفت‌وآمدهای اداری و صرفه‌جویی در زمان شهروندان کمک می‌کند.

به گفته مدیرعامل سازمان فاوا کارتابل شهروندی با هدف ایجاد بستری متمرکز برای دسترسی به امور و درخواست‌های شهروندان ارائه شده است. این خدمت، مسیر دسترسی و پیگیری امور مرتبط با خدمات الکترونیکی را منظم‌تر می‌کند و می‌تواند تجربه تعامل شهروندان با سامانه‌های شهرداری را بهبود بخشد. همچنین سرویس استعلام حریم مترو امکان دسترسی آسان‌تر به فرایند استعلام وضعیت ملک از نظر قرارگیری در حریم مرتبط با خطوط و تأسیسات مترو را فراهم می‌کند. ارائه الکترونیکی این خدمت می‌تواند فرایند پیگیری استعلام‌های ملکی را تسهیل کرده و نیاز به مراجعات حضوری را کاهش دهد.

باید در غرب آسیا جزو سه شهر پیشرو باشیم

همچنین نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این مراسم گفت: ما در این مدت تلاش کردیم چشم اندازی متناسب با نقطه نظرات شهردار تهران ترسیم کنیم که بر اساس طرح جامع شهر تهران باشد. طبق این چشم انداز باید در غرب آسیا جزو سه شهر پیشرو باشیم. بنابراین باید مطالعات لازم را در این زمینه انجام دهیم تا این مساله محقق شود.

وی افزود: طبق طرح جامع تهران، تکمیل ۷ خط مترو مهمترین سند شهرداری است که باید تا سال ۱۴۰۵ محقق می‌شد و انجام این کار ابلاغی در طرح جامع تهران کاری بسیار بزرگ است. از دیگر کارها بر اساس طرح جامع، طرح ساختاری حریم تهران است که بعد از یک دهه مصوب کردیم. حریمی که ۹ برابر مساحت شهر تهران است.

آبادیان اضافه کرد: بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران را آغاز کردیم و تا کنون ۶ جلسه شورای تخصصی آن انجام شده است. همچنین طرح فضای زیرسطحی شهر تهران را در قالب یک سند راهبردی آماده کردیم و امیدواریم در آینده طرح ساختاری آن در کمیسیون ماده پنج مبتنی بر سه بخش پناهگاه‌ها، پارکینگ و خدمات عمومی مصوب شود.

احداث ورزشگاه‌هایی که قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی را دارند

معاون شهردار تهران در ادامه گفت: احداث ورزشگاه‌هایی که قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی را دارند را در سه نقطه در قالب پروژه های سرمایه گذاری دنبال می‌کنیم تا این زیرساخت‌ها را ایجاد کنیم. این کارها جزو تکالیف ما براساس چشم اندازها و طرح جامع است که مغفول مانده بود. از دیگر موارد، خدمات پشتیبان محلات است. در پیوست ۴ طرح جامع تهران، تکالیف همه بخش ها از جمله آموزش و پرورش و شهرداری تهران و سایر بخش‌ها مشخص شده است. یکی از این تکالیف، مجتمع سازی سرانه های آموزشی توسط شهرداری و آموزش و پرورش است. حدود ۲۸۰۰ لکه آموزشی در تهران موجود است که این موضوع نیاز به بازتعریف دارد و مشاوران ذیصلاح در حال تدوین آن هستند. در ۱۰ نقطه ساخت این مجمتع ها آغاز شده است.

آبادیان گفت: در بحث گردشگری مطالعات جامعی انجام دادیم و به دنبال تدوین یک سند هستیم. در بحث مکان یابی هتل‌ها، تلاش داریم ۸۵ هزار تخت اقامتی را با ظرفیت بخش خصوصی در شهر تهران برای حضور گردشگران فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: ۲۰ درصد جمعیت تهران در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند. در این مورد سعی می‌کنیم با ایجاد محله‌های الگو و ایجاد سرانه های کیفی در بافت های فرسوده ارتقای تاب آوری کالبدی و ارتقای تاب آوری زییستی را داشته باشم.

سرویس‌های جدید سامانه شهریار مورد استفاده بیش از ۸۶ درصد از مراجعین حوزه شهرسازی

به گفته معاون شهردار تهران؛ سرویس‌هایی که امروز در سامانه شهریار مورد بهره‌برداری قرار گرفتند، برای بیش از ۸۶ درصد از مراجعین حوزه شهرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امیدواریم در آینده بتوانیم سرویس مکمل را هم راه‌اندازی کنیم‌.

در ادامه عبدالمطهر محمدخانی بیان کرد: توسعه شهریار اتفاق مهمی است که چند آورده مثبت برای مدیریت شهری و شهروندان خواهد داشت. این کار شفافیت و ایجاد اعتماد به سازمان شهرداری را در پی دارد و در واقع اعتماد متقابل بین شهروندان و شهرداری تهران و سرمایه اجتماعی برای شهرداری تهران ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه می توان از ظرفیت هوش مصنوعی برای تکمیل و توسعه این خدمات استفاده کرد، افزود: حتما مکمل این کار باید یک کمپین بزرگ اطلاع رسانی باشد و گرنه بخشی از این زحمات انجام شده به ثمر نخواهد نشست. با یک کار تخصصی و کامل بخش قابل توجهی از شهروندان از این سرویس ها و خدمات مطلع می‌شوند.