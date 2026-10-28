توسعه زیرساختهای شهری اولویت مدیریت شهری باید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق‌لطفی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از هفت پروژه شهری در خاکعلی با اشاره به عملکرد شهرداری‌های استان در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: شهرداری‌های قزوین امسال با ثبت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ پروژه عمرانی، رتبه نخست کشور را کسب کردند.

وی با اشاره به گستردگی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌های استان افزود: توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان باید در کانون برنامه‌ریزی مدیریت شهری قرار گیرد و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با نیازهای شهروندان دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای محلی در اجرای پروژه‌ها گفت: طرح‌های شهری زمانی می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند که علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، نیازهای خدماتی و رفاهی مردم را نیز پوشش دهند.

حق‌لطفی همچنین با اشاره به نقش شهرداری‌ها در توسعه متوازن شهرها، اجرای پروژه‌های خدماتی، ورزشی و تفریحی را بخشی از روند ارتقای امکانات شهری دانست و بر ضرورت تداوم فعالیت‌های عمرانی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

در این آیین، هفت پروژه شهری در خاکعلی به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل افزایش ۲۸ دوربین نظارتی و پلاک‌خوان، راه‌اندازی نخستین شهربازی سرپوشیده خاکعلی، سالن ورزشی ویژه بانوان، رستوران سنتی شهرداری، پارکینگ ماشین‌آلات شهرداری، افزایش تعداد خودروهای خدماتی و عمرانی از ۲ به ۱۷ دستگاه و معبرگشایی و آسفالت معابر بافت فرسوده و مصوب شهر بود.



