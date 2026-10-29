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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

فلامینگوی زخمی پس از درمان به تالاب زریوار منتقل شد

فلامینگوی زخمی پس از درمان به تالاب زریوار منتقل شد

سنندج- یک فلامینگوی نابالغ که در جریان مهاجرت در اطراف رودخانه قشلاق سنندج زخمی شده بود، پس از معاینه و تیمار دامپزشکی برای رهاسازی به تالاب زریوار مریوان انتقال یافت.

رئیی اداره حفاظت محیط زیست سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک فلامینگوی نابالغ که در یکی از باغ‌های اطراف رودخانه قشلاق سنندج فرود آمده و به دلایل نامعلومی دچار آسیب شده بود، با همکاری یکی از دوستداران تنوع زیستی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنندج تحویل داده شد.

شهاب محمدی، بیان کرد: پس از تحویل این پرنده، اقدامات لازم برای بررسی وضعیت جسمانی آن انجام شد و دامپزشک نیز پرنده را معاینه و تیمار کرد.

وی افزود: خوشبختانه در بررسی‌های انجام‌شده مشکل خاصی در وضعیت این فلامینگو مشاهده نشد و به‌منظور رهاسازی، به تالاب زریوار در مریوان انتقال یافت.

محمدی با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان آسیب‌دیده، از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی آن‌ها خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6993370

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