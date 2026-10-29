احیای ۱۵۰ هکتار از مراتع کردستان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفی‌پور عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین طرح کپه‌کاری امسال اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح کپه‌کاری مراتع بسیار فقیر در روستای برمه‌تپه شهرستان قروه با هدف تقویت پوشش گیاهی، حفاظت از خاک و مقابله با گسترش کانون‌های گردوغبار آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه از مهم‌ترین طرح‌های مشارکتی احیای مراتع استان در سال جاری به شمار می‌رود که در مرحله نخست، ۵۰ هکتار از عرصه‌های مرتعی منطقه را پوشش می‌دهد و در ادامه، با اجرای مرحله دوم، سطح عملیات احیایی به ۱۵۰ هکتار خواهد رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به نقش مشارکت جوامع محلی در اجرای این طرح بیان کرد: احیای مراتع تنها به بازسازی پوشش گیاهی محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت از منابع طبیعی، تقویت ظرفیت‌های معیشتی بهره‌برداران و کمک به پایداری اجتماعی و اقتصادی روستاها را نیز دنبال می‌کند.

شریفی‌پور ادامه داد: در اجرای این پروژه از ظرفیت‌های طبیعی منطقه و روش‌های متناسب با شرایط مرتع استفاده می‌شود تا زمینه بازسازی عرصه‌های آسیب‌پذیر و افزایش توان اکولوژیکی آنها فراهم شود.

مشارکت روزانه ۵۰ نفر از اهالی روستا در اجرای طرح

رئیس اداره مرتع و بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان نیز در مورد اجرای این طرح اظهار کرد: روزانه ۳۰ تا ۵۰ نفر از اهالی روستای برمه‌تپه در عملیات کاشت بذرهای آگروپایرون و سکالا در سطح ۵۰ هکتار مشارکت دارند.

کمال رستمی افزود: در مرحله نخست این پروژه، مجموعاً ۳۰۰ کیلوگرم بذر در مراتع منطقه کشت می‌شود و پس از پایان عملیات کاشت، یک سال حفاظت از عرصه احیاشده در برنامه قرار دارد.

رستمی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله دوم پروژه در سال دوم و پس از دوره حفاظت، در سطح ۱۰۰ هکتار اجرا خواهد شد تا مجموع عرصه‌های تحت پوشش طرح به ۱۵۰ هکتار برسد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت بهره‌برداران محلی و استمرار اقدامات حفاظتی، در کنار عملیات احیایی، از عوامل مهم در بهبود وضعیت مراتع و کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر فرسایش خاک و پدیده گردوغبار است.