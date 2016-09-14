  1. استانها
  2. تهران
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

در راستای اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام صورت پذیرفت؛

۱۴۵ هزار واحد دامی مجاز به مراتع فیروزکوه وارد شدند

۱۴۵ هزار واحد دامی مجاز به مراتع فیروزکوه وارد شدند

فیروزکوه-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه با بیان اینکه عرصه‌های مرتعی این شهرستان ۲۲۲ هزار هکتار است، ظرفیت چرای دام مجاز برای این مراتع را ۱۴۵هزار واحد دامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جمشید جویباری اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل چرا و به منظور حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در سطح مراتع این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در راستای اجرای این پروژه، اکیپ‌های مشترکی با همکاری ادارات منابع طبیعی، دامپزشکی، محیط زیست و امور عشایری تشکیل و با استقرار در گلوگاه های مهم، ضمن جلوگیری از ورود تعداد ۲۰هزار واحد دامی مازاد و غیرمجاز، نسبت به اخراج تعداد چهار هزار و ۵۰۰ واحد دامی غیر مجاز از مراتع این شهرستان اقدام و بهره برداران متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

جویباری با اشاره به اینکه ۵۰درصد از بهره برداران مراتع این شهرستان از عشایر کوچ رو هستند اظهار داشت: همزمان با فصل چرا، این عشایر به همراه دام های خود از استان های سمنان، مازندران و شهرستان های جنوبی استان تهران به مراتع ییلاقی این شهرستان وارد می شوند و دام های خود را مورد تعلیف قرار می‌دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه در ارتباط با اجرای پروژه‌های احیا و اصلاح مراتع بیان کرد: با هدف بهبود، اصلاح و توسعه مراتع سطح شهرستان، همه ساله پروژه‌های احیائی و اصلاحی در محدود طرح‌های مرتع داری مصوب واگذار شده به مرحله اجرا درمی‌آید که به همین منظور، سال گذشته ۳۰ هکتار عملیات کپه کاری و همچنین اقداماتی در خصوص مرمت چشمه و احداث آبشخور در این مراتع انجام شده‌است.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز پروژه حفاظت و قرق در سطح سه هزار هکتار از اراضی مرتعی کبوتر دره و طرود اجرائی شد.

کد مطلب 3769615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها