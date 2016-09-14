۱۴۵ هزار واحد دامی مجاز به مراتع فیروزکوه وارد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جمشید جویباری اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل چرا و به منظور حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در سطح مراتع این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در راستای اجرای این پروژه، اکیپ‌های مشترکی با همکاری ادارات منابع طبیعی، دامپزشکی، محیط زیست و امور عشایری تشکیل و با استقرار در گلوگاه های مهم، ضمن جلوگیری از ورود تعداد ۲۰هزار واحد دامی مازاد و غیرمجاز، نسبت به اخراج تعداد چهار هزار و ۵۰۰ واحد دامی غیر مجاز از مراتع این شهرستان اقدام و بهره برداران متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

جویباری با اشاره به اینکه ۵۰درصد از بهره برداران مراتع این شهرستان از عشایر کوچ رو هستند اظهار داشت: همزمان با فصل چرا، این عشایر به همراه دام های خود از استان های سمنان، مازندران و شهرستان های جنوبی استان تهران به مراتع ییلاقی این شهرستان وارد می شوند و دام های خود را مورد تعلیف قرار می‌دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه در ارتباط با اجرای پروژه‌های احیا و اصلاح مراتع بیان کرد: با هدف بهبود، اصلاح و توسعه مراتع سطح شهرستان، همه ساله پروژه‌های احیائی و اصلاحی در محدود طرح‌های مرتع داری مصوب واگذار شده به مرحله اجرا درمی‌آید که به همین منظور، سال گذشته ۳۰ هکتار عملیات کپه کاری و همچنین اقداماتی در خصوص مرمت چشمه و احداث آبشخور در این مراتع انجام شده‌است.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز پروژه حفاظت و قرق در سطح سه هزار هکتار از اراضی مرتعی کبوتر دره و طرود اجرائی شد.