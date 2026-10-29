شمارش ۹۷ درصد آرا در انتخابات اسرائیل؛ نتایج تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیته انتخابات اسرائیل اعلام کرد که بیش از ۹۷ درصد آرای انتخابات کنست شمارش شده است، اما این نتایج تأثیری بر ترکیب ائتلاف‌های سیاسی نداشته است.

بر اساس گزارش کمیته انتخابات اسرائیل، با شمارش ۹۷.۳ درصد آرای بیست و ششمین انتخابات کنست اردوگاه نتانیاهو همچنان ۵۳ کرسی، اردوگاه تغییر به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و فهرست مشترک عربی ۱۹ کرسی را درخایتار دارند.

بر اساس این آمار، همچنان هیچ یک از دو ائتلاف نمی توانند به صورت مستقل کابینه را تشکیل دهند.

تازه‌ترین آمار در حالی منتشر می شود که کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی ادعا کرد که انتخابات پارلمانی این رژیم (کنست) مطابق قانون برگزار شد.

کمیته انتخاباتی رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که «ادعاها درباره وجود تخلف سازمان‌ یافته در جریان برگزاری شفاف انتخابات، هیچ مبنایی ندارد».

این ادعا در حالی مطرح شده است که گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو و شرکایش در حال هدایت یک عملیات تاثیرگذاری غیرقانونی بر افکار عمومی اسرائیل هستند تا انتشار نتایج انتخابات را به تأخیر بیندازند.