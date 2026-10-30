خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حمیدرضا عبدالمنافی: بوی آرد تفت‌داده‌شده که در هوای خنک کوهستان می‌پیچد، یعنی در یکی از خانه‌های ولایت‌رود حلوا در راه است. آرد گندم روی حرارت ملایم و زیر دست‌های صبور زنانه کم‌کم طلایی می‌شود. بعد نوبت روغن محلی، شکر، دارچین و زنجبیل است. حلوای این روستا رنگ و عطرش را از ساعت‌ها هم‌زدن می‌گیرد، نه از قالب و کارخانه.

کنار این حلوا، نان توتک و نان‌های محلی سفره را کامل می‌کنند؛ نان‌هایی ساده و خوش‌عطر که گاه با سبزی و گاه با کنجد پخته می‌شوند. لقمه‌ای از آن با کمی کره و سرشیر یا مربای آلبالوی خانگی، مهمان را به خانه‌های قدیمی روستا می‌برد. این خوراکی‌ها فقط برای سیرکردن نیستند و حافظه یک روستا را در خود نگه داشته‌اند.

ولایت‌رود که معروف است به روستای بدون کولر و پنکه، چون هوایی خنک دارد، در مسیر جاده کرج ـ چالوس، حدود ۷۵ کیلومتر بالاتر از ابتدای شهر کرج، روستایی کوهستانی با زمستان‌های برفی و تابستان‌های خنک است. طبیعتش زیباست و سفره‌اش پرطعم، اما این‌جا پرسشی جدی‌تر از طعم هم وجود دارد: وقتی کار کم شود، چه کسی در روستا می‌ماند؟

حلوایی که جای شیرینی آماده می‌نشست

سودابه و هاجر جعفری، دو خواهر اهل روستا، از کسانی‌اند که طعم قدیم را هنوز زنده نگه داشته‌اند. می‌گویند حلوای محلی در گذشته جایگزین شیرینی‌های آماده می‌شد و در جشن‌های خانوادگی جای ثابتی داشت.

دستور پختش را از بر دارند: آرد گندم را تفت می‌دهند، الک می‌کنند، روغن حیوانی محلی و گاه روغن گیاهی را اضافه می‌کنند و آن‌قدر هم می‌زنند تا به رنگ تیره برسد. شکر و ادویه ( گلاب، هل، زنجبیل و ...) آخر کار می‌آید.

به گفته آنها، این کار عجله‌بردار نیست. یک نوع از حلوای ولایت‌رود بیش از ۳ ساعت زمان می‌برد و نوع دیگرش گاهی تا هفت ساعت. در دنیایی که همه‌چیز سریع آماده می‌شود، این صبر خودش یک سرمایه است. هر کس این حلوا را بپزد، می‌داند چند ساعت از وقتش را در آن گذاشته است.

خواهران جعفری از «نان پنجه‌کش» هم نام می‌برند و از حلوای کوهی، شیر، ماست، پنیر، کره و سرشیر می‌گویند. به روایت آن‌ها، این‌ها محصولاتی است که از دل زندگی روزمره روستا درآمده و نسل‌به‌نسل رسیده است.

پاتختی و دیدوبازدید با طعم حلوا

حلوا در ولایت‌رود فقط یک شیرینی نیست و بخشی از آیین و رسوم است.

خواهران جعفری تعریف می‌کنند که خانواده عروس برای مراسم پاتختی، حلوای محلی و نان توتک تهیه می‌کند و به خانه داماد می‌برد.

بعد از تولد نوزاد هم مهمانی که برای دیدار می‌آید، با همین حلوا و نان شیرمال پذیرایی می‌شود.

این رسم‌ها نشان می‌دهد سوغات ولایت‌رود را نباید فقط در ویترین مغازه جست‌وجو کرد. هر ظرف حلوا قصه‌ای دارد، از عروسی تا تولد و از مهمان‌نوازی تا پیوند میان خانواده‌ها. برای اهالی، حفظ این رسم‌ها یعنی حفظ بخشی از هویت روستا.

گردو و آلبالو، سوغات باغ‌های ولایت‌رود

روح‌الله کلهر، دیگر اهالی روستا، وقتی از تولیدات و سوغات می‌گوید، سراغ باغ‌ها می‌رود. به گفته او، محصولات اصلی باغی ولایت‌رود گردو، گیلاس، گلابی، سیب و آلبالو است. آلبالو و گیلاس در تابستان می‌رسند، گلابی در پایان شهریور و گردو در آغاز پاییز.

وی همچنین تأکید می‌کند: گردوی روستا کیفیت خوبی دارد و محصولاتی مثل زردآلو یا توت‌فرنگی بیشتر سلیقه‌ای کاشته می‌شوند و جزو محصولات اصلی نیستند.

کلهر از تولیدات زمستانی قدیم هم یاد می‌کند. در سال‌هایی که برف و سرما بیشتر بود، بیشتر مردم دامدار بودند و با پشم گوسفند جوراب، کلاه، بلوز و شال کمر می‌بافتند.

این ساکن ولایت‌رود می‌گوید: صنایع‌دستی ولایت‌رود مثل بعضی شهرهای دیگر گسترده نبوده و گلیم و جاجیم هم فقط در شمار اندکی از خانه‌ها بافته می‌شده است. با این حال، تولید خانگی همیشه بخشی از زندگی مردم بوده است.

اگر سوغات ولایت‌رود را کنار هم بگذاریم، تصویر روشن می‌شود: حلوا و نان از سفره زنان روستا، لبنیات و مربا از خانه‌ها، و گردو و آلبالو از باغ‌ها. این‌ها ظرفیتی است که اگر دیده و حمایت شود، می‌تواند از سفره خانوادگی به بازار برسد.

از معدن زغال‌سنگ تا پیست اسکی

کلهر روایت دیگری هم از ولایت‌رود دارد، روایت معیشت. او یادآوری می‌کند که از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۴۸، نزدیک سه دهه، در منطقه گاجره، میان پیست دیزین و روستا، معدن زغال‌سنگ فعال بود و تعدادی از مردم آن‌جا کار می‌کردند. وقتی معدن تعطیل شد، پیست اسکی به منبع کار برای بسیاری از اهالی تبدیل شد.

به گفته این جوان اهل روستا، ترکیب شغلی امروز روستا آمیخته‌ای است از کشاورزی، باغداری و دامداری، شغل‌های دولتی مثل دبیری و کارهای آزاد. این یعنی معیشت ولایت‌رود به یک رشته بند نیست، اما در هر صورت به طبیعت، فصل‌ها و حضور مسافر گره خورده است.

نگرانی از مهاجرت؛ جوانی که باید برای نان برود

اینجاست که گفت‌وگوها از طعم و سنت به دغدغه می‌رسد. خواهران جعفری با اشاره به آب‌وهوای مطلوب و خنک روستا، از افزایش مهاجرت در سال‌های گذشته نگران‌اند. می‌گویند نبود فرصت‌های شغلی مناسب باعث شده تعداد بیشتری از جوانان برای کار و زندگی به شهرها، به‌ویژه کرج، بروند.

به باور آنها، رونق گردشگری می‌تواند بخشی از این مسئله را حل کند. وقتی مسافر می‌آید، کسب‌وکار هم جان می‌گیرد، از فروش لبنیات و مربا تا سوغات و پذیرایی. اما با کاهش فعالیت برخی مراکز گردشگری، این ظرفیت بخشی از کارکرد اقتصادی‌اش را از دست داده است.

سودابه صید، دهیار ولایت‌رود، هم این روستا را از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری استان می‌داند.

وی جمعیت روستا را بیش از ۲۵۰۰ نفر اعلام می‌کند که در زمستان و با حضور گردشگران افزایش می‌یابد.

به گفته این مسئول محلی، مردم روستا با وجود دشواری‌های زندگی در مناطق کوهستانی به زادگاه خود وفادار مانده‌اند و حفظ اشتغال جوانان از مهم‌ترین عوامل ماندگاری روستاست.

صید می‌گوید شورا و دهیاری هم با همراهی مردم برای آبادانی، بهبود خدمات و حفظ طبیعت روستا تلاش می‌کنند.

پیست دیزین؛ مطالبه‌ای که از دل روستا برمی‌خیزد

اگر از اهالی ولایت‌رود بپرسید مهم‌ترین خواسته‌شان چیست، پاسخ‌ها شبیه هم است: پیست دیزین.

خواهران جعفری می‌گویند وقتی پیست فعال بود، رفت‌وآمد گردشگران چرخ کسب‌وکارهای محلی را می‌چرخاند. حالا تعطیلی یا اختلال در فعالیت این مجموعه، هم کسب‌وکارهای وابسته به مسافر را تحت تأثیر قرار داده و هم نگرانی خانواده‌ها را از آینده فرزندانشان بیشتر کرده است.

آنها از مسئولان استانی، استانداری البرز، فرماندار شهرستان کرج و دستگاه‌های مرتبط می‌خواهند برای رفع مشکلات زیرساختی و فراهم‌کردن شرایط فعالیت دوباره پیست اقدام کنند.

دهیار روستا نیز مهم‌ترین مطالبه مردم را حفظ و تداوم فعالیت پیست بین‌المللی اسکی دیزین می‌داند؛ مجموعه‌ای که به گفته او نقش مهمی در اشتغال و معیشت منطقه دارد.

کلهر جوان روستایی هم با روایت سه‌دهه پیوند معدن و پیست با زندگی مردم، همین وابستگی را از زاویه تاریخ نشان می‌دهد: پیست برای ولایت‌رود فقط یک مجموعه تفریحی نیست، ادامه راه کار و نان است.

مطالبه اهالی، به گفته خودشان، پیچیده نیست. از مسئولان می‌خواهند به وضعیت پیست دیزین توجه کنند، زیرساخت‌های مورد نیاز را رفع کنند و زمینه فعالیت دوباره آن را فراهم آورند.

خواهران جعفری تأکید دارند گردشگری، حمایت از تولیدات محلی و ایجاد اشتغال می‌تواند جمعیت روستا را حفظ کند و مانع شود جوانان برای یافتن کار از زادگاه بروند.

در روستایی که حلوایش را با ساعت‌ها صبر می‌پزند، اهالی منتظرند صبرشان به نتیجه برسد. می‌گویند اگر پیست دوباره فعال شود و گردشگری با تولیدات محلی پیوند بخورد، برای جوانان هم کار پیدا می‌شود؛ جوانی که بتواند در همین روستا حلوا بفروشد، لبنیات عرضه کند، گردشگر را راهنمایی کند یا کسب‌وکاری کوچک راه بیندازد.

حرف آخر اهالی ساده است: می‌خواهند جوانانشان برای یافتن کار، زادگاه خود را ترک نکنند.