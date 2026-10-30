بسکتبال زنان سپاهان در نخستین گام نتیجه را واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بسکتبال زنان سپاهان اصفهان و پالایش نفت آبادان در چارچوب نخستین هفته از بیست و پنجمین دوره لیگ برتر عصر جمعه ۸ آبان در سالن شهیدمیثمی اصفهان برگزار شد.

سپاهانی‌ها در کوارتر نخست این دیدار با حساب ۲۴ بر ۸ مغلوب پالایش نفت آبادان شدند؛ در کوارتر دوم اختلاف کاهش بافت اما باز هم نماینده آبادان بود که ۲۰ بر ۱۲ به برتری دست یافت.

کوارتر سوم این دیدار با برتری ۲۷ بر ۸ پالایش همراه شد و در کوارتر پایانی نیز تیم مهمان ۲۱ بر ۱۱ از سد سپاهان گذشت تا در پایان نماینده اصفهان در نخستین تجربه لیگ برتری خود پس از وقفه‌ای چندساله شکست ۹۳ بر ۳۸ را تجربه کند.

تیم بسکتبال زنان سپاهان در هفته دوم لیگ برتر جمعه ۱۵ آبان در تهران مهمان تیم پیشرو خواهد بود.