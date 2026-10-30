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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

چهارمین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شد+ فیلم

چهارمین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شد+ فیلم

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار چهارمین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار چهارمین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

عصر امروز چهارمین نفتکش از نوع سوپر نفتکش بدون توجه به اخطارهای نیروی دریایی سپاه مبنی بر عدم تردد از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز بعد از برخورد با مین دچار یک انفجار شدید شد و در حال سوختن است.

این نفتکش متخلف نیز با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بدون توجه به هشدارهای رادیویی نیروی دریایی سپاه تلاش کرد از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز خارج شود.

این چهارمین نفتکشی است که از ساعات ابتدایی امروز در آتش فتنه های آمریکایی در تنگه هرمز در حال سوختن است.

کد مطلب 6994669

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