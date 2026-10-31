به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال اعتراف کرد که پنتاگون خسارت های وارده به پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را دست کم ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، هزینه های برجای مانده در پایگاه های نظامی آمریکا ممکن است در نهایت به ۱۵ میلیارد دلار برسد. جدیدترین برآورد هزینه های جنگ افروزی آمریکا علیه ایران تا تاریخ ۱۶ اکتبر جاری به ۴۷.۱ میلیارد دلار می رسد و این رقم شامل خسارت های وارده به پایگاه های نظامی نیست.

در این گزارش آمده است: آمریکا با کشورهای همپیمان خود مذاکراتی برای مشارکت آنها در هزینه های بازسازی پایگاه های مذکور انجام می دهد که ممکن است از بار مالی واشنگتن بکاهد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از تأسیسات آسیب دیده به صورت مشترک با این کشورها مورد استفاده بوده است.

وال استریت ژورنال تاکید کرد: موشک های ایران که در ماه ژوئیه گذشته پایگاه السلطی اردن را هدف قرار دادند، به حدود ۱۹ ساختمان محل اسکان نیروهای نظامی آسیب رساندند. حمله ایران به کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی منجر شد و یکی از خونین ترین شب های جنگ برای نیروهای آمریکایی رقم خورد. حملات ماه ژوئیه نشان دهنده تغییر نگران کننده در تاکتیک های ایران بود و از بهبود توانایی این کشور برای اجرای حملات و هدف قرار دادن دقیق اهداف حکایت داشت. در شش ماه نخست جنگ، آثار خسارت ناشی از حملات ایران در ۲۷۴ ساختمان واقع در ۲۴ تاسیسات نظامی مشاهده شد. پنتاگون در حال بررسی انتقال پایگاه های نظامی به مناطقی دورتر از دسترس ایران و خروج از تاسیسات خود در کویت و عربستان سعودی است.

تحلیلگران بر این باور هستند که در جریان جنگ آمریکا علیه ایران و هدف قرار گرفتن پایگاه های واشنگتن در کشورهای عربی منطقه ماهیت وجودی این پایگاه ها را برای حمایت از کشورهای مذکور زیر سؤال برده است.