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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی: تا صبح ظهور با تو هم‌عهدیم

بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی: تا صبح ظهور با تو هم‌عهدیم

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، با انتشار پیامی بر عهد و پیمان دانشجویان برای حرکت با انگیزه بیشتر به سمت قله تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در واکنش به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با انتشار پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی ، بر عزم و انگیزه بیشتر دانشجویان برای حرکت به سمت قله تأکید کرد.

پاسخ بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهیدبهشتی به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی به شرح زیر است :

پیغام شما را که جوانان همه خواندند

با جان و دل آن را به روی چشم نشانند

آقا جان!

بعد از دریافت نامه پدرانه و پرمهرتان، ما فرزندان شما، با انگیزه بیشتر به سمت قله حرکت خواهیم کرد.

بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی: تا صبح ظهور با تو هم‌عهدیم

کد مطلب 6995192
زهرا سیفی

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