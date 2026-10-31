علیرضا کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اغلب سرطان‌های پستان قبل از اینکه احساس شوند و پیش از بروز علائم در ماموگرافی غربالگری پستان در مراحل اولیه تشخیص داده می‌شوند، اظهار کرد: برای تعیین خوش‌خیم یا بدخیم بودن سرطان و اینکه آیا ریسک ابتلا به سرطان را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد باید هر توده سرطانی یا تغییرات ظاهری در شکل ظاهری پستان از سوی متخصص مراقبت‌های پزشکی چک و بررسی شود.

وی ادامه داد: سرطان سینه یا سرطان پستان یکی از انواع سرطان است که این نوع سرطان از پستان آغاز می‌شود، سرطان هنگامی آغاز می‌شود که رشد سلول‌ها از کنترل خارج شود، سلول‌های سرطانی پستان معمولا توموری را تشکیل می‌دهند و به واسطه اشعه ایکس دیده و به صورت توده احساس می‌شود.



کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت ملایر با بیان اینکه اغلب توده‌های پستان خوش‌خیم هستند و سرطانی و بدخیم نیستند، بیان کرد: تومورهای غیر سرطانی پستان رشد غیر طبیعی دارند اما خارج از پستان پخش نمی‌شوند آنها تهدید کننده زندگی نیستند اما برخی از توده‌های خوش‌خیم پستان خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان افزایش می‌دهند.

تغییرات DNA می‌توانند ریسک ابتلا به بیماری را افزایش دهند

کریمی با اشاره به اینکه تغییر یا جهش در DNA می‌تواند باعث شود سلول‌های طبیعی پستان به سلول‌های سرطانی تبدیل شوند و برخی از تغییرات DNA از طریق والدین منتقل می‌شود و می‌توانند ریسک ابتلا به کانسر سینه را افزایش دهند، تاکید کرد: سبک زندگی خیلی مهم است و تغذیه و ورزش می‌تواند احتمال ابتلا به این سرطان را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه این نوع سرطان می‌تواند از بخش‌های مختلف سینه آغاز شود، افزود: اغلب سرطان‌های پستان از مجاری حمل شیر به نوک پستان شروع شده که به آنها سرطان مجرایی یا داکتال گفته می‌شود، برخی از آنها از غدد تولید کننده شیر آغاز می‌شوند که سرطان لوبلار یا تهاجمی نامیده می‌شود و انواع دیگری از سرطان پستان نیز همانند تومورهای فیلودس یا آنژیوسارکوم زیاد رایج نیستند و تعداد محدودی نیز از سرطان‌ها در بافت‌های دیگر پستان آغاز می‌شوند که این سرطان‌ها سارکوم یا لنفوم نامیده شده و در واقع به عنوان سرطان پستان تصور نمی‌شوند.

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت ملایر ادامه داد: پس از انجام نمونه‌برداری سلول‌های سرطانی پستان برای پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های استروژن، گیرنده‌های پروژسترون و HER۲ مورد آزمایش قرار می‌گیرند، سلول‌های تومور نیز در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود سرطان در چه مرحله‌ای است.

کریمی با بیان اینکه پروتئین‌های خاص موجود و تعیین درجه تومور در تصمیم‌گیری برای گزینه‌های درمانی کمک می‌کند در رابطه با چگونگی پخش شدن سرطان سینه در بدن، افزود: هنگامی که سلول‌های سرطانی وارد خون یا سیستم لنفاوی می‌شوند و به قسمت‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند سرطان گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: مایع شفاف درون عروق لنفاوی تحت عنوان لنف، حاوی مواد فرعی و مواد زائد و همچنین سلول‌های سیستم ایمنی است، عروق لنفاوی مایع لنفاوی را به دور از پستان حمل می‌کنند، در مورد پستان سلول‌های سرطانی می‌توانند وارد عروق لنفاوی شده و در غدد لنفاوی شروع به رشد کنند، اغلب رگ‌های لنفاوی پستان در نواحی زیر تخلیه می‌شوند.

ماموگرافی‌ها هر نوع سرطان سینه‌ای را پیدا نمی‌کنند

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت ملایر یادآور شد: اگر چه انجام تست‌های غربالگری سرطان سینه به طور مداوم برای تشخیص این سرطان مهم است و ماموگرافی‌ها هر نوع سرطان سینه‌ای را پیدا نمی‌کنند بنابراین بسیار مهم است که زنان از تغییرات پستان خود آگاه باشند و علائم سرطان سینه را بدانند.

کریمی افزود: شایع‌ترین علامت سرطان پستان وجود توده جدید است و یک توده سخت بدون درد که لبه‌های نامنظمی دارد، احتمال بالاتری دارد که سرطانی باشد اما توده‌های سرطانی سینه می‌توانند نرم یا گرد و دردناک باشند، در این راستا بسیار مهم است که هر نوع توده یا تغییراتی در پستان از سوی متخصص چک شود.

وی با بیان اینکه سایر نشانه‌های احتمالی سرطان سینه شامل تورم تمام یا قسمتی از پستان، حفره حفره شدن پوست، تو رفتگی و درد پستان یا نوک پستان، قرمز و پوسته پوسته یا ضخیم شدن نوک پستان یا پوست سینه و ترشح نوک پستان است، گفت: گاهی اوقات سرطان پستان می‌تواند به غدد لنفاوی زیر بازو و یا اطراف استخوان ترقوه گسترش یابد و باعث ایجاد توده یا تورم شود، حتی قبل از اینکه تومور اصلی در پستان به اندازه کافی بزرگ شود تا حس شود لذا بانوان توجه داشته باشند که آزمایش‌های غربالگری و ماموگرافی کمک می‌کنند تا قبل از بروز هرگونه علائم سرطان پستان را هرچه سریع‌تر کشف کنید و شانس بیشتری برای درمان داشته باشید.