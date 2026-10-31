بلاتکلیفی مجتمع ارشاد اسلامی در دیباج؛ مسئولان فکری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب ظهر شنبه در شورای اداری دامغان در فرمانداری از بلاتکلیفی مجتمع ارشاد اسلامی در شهر دیباج گلایه کرد.

وی خواستار رسیدگی فوری مسئولان به این زیر ساخت شد و افزود: بارها و بارها در نشست ها، خطبه های نماز جمعه و ... درباره این بلاتکلیفی تذکراتی داده شده اما هیچ کدام ترتیب اثری نیافته است.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه مشخص نیست چرا مسئولان امر مدام درباره این مجتمع وعده می دهند و هیچ کدام از این وعده ها هم عملی نمی شود، افزود: مردم از ما سوال می کنند که وقتی ساختمان این مجموعه آماده است چرا به بهره برداری نمی رسد و ما پاسخی نداریم.

قریب با بیان اینکه مشخص نیست چرا افتتاح این طرح در پیچ و خم اداری معطل مانده است، گفت: مسئولان امر در این خصوص ورود جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ساختمان و اعتبارات این مجتمع تامین شده اما مشخص نیست چرا برای بهره برداری در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، افزود: تعطیلی شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان در روزهای پنجشنبه و دشوارهای مردم از دیگر مشکلاتی است که باید مسئولان امر به صورت جدی به آن ورود کنند.