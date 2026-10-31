به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین سوگواره شعر «محبوبه خدا» همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور جمعی از علما، شاعران و مداحان برجسته کشوری در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

این محفل شعر و مرثیه با سخنرانی آیت‌الله فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام و مرثیه‌خوانی مهدی رسولی همراه خواهد بود و جمعی از شاعران آیینی کشور نیز در آن به شعرخوانی می‌پردازند.

جواد محمد زمانی، مجید آذر، مهدی خانمحمدی، محمد رسولی، میثم داوودی، نوید پورمرادی و سید حمیدرضا برقعی از جمله شاعرانی هستند که در این سوگواره اشعار خود را ارائه خواهند کرد.

اجرای برنامه‌های شانزدهمین سوگواره شعر «محبوبه خدا» بر عهده نجم‌الدین شریعتی خواهد بود و این مراسم با حضور علاقه‌مندان به شعر و ادبیات آیینی برگزار می‌شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) واقع در میدان معلم قم برگزار خواهد شد.

شانزدهمین سوگواره شعر «محبوبه خدا» با حضور چهره‌های حوزوی، شاعران و مداحان برجسته کشور، فرصتی برای شعرخوانی آیینی و مرثیه‌سرایی در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم می‌کند و هر سال نیز با استقبال گسترده اهالی شعر و ادب مواجه می شود.