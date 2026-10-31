به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس راه میناب ـ جاسک در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز، یک دستگاه وانت پیکان را به علت تخلفات متعدد متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد خودروی مذکور دارای بیش از ۱۴ میلیون تومان خلافی پرداخت‌نشده بوده و پلاک آن نیز دستکاری شده است.؛همچنین خودرو دارای شکایت قضایی بوده و راننده فاقد گواهینامه رانندگی و از اتباع غیرمجاز بوده است.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با رانندگان متخلف تصریح کرد: پلیس راه با هدف ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان، با هرگونه تخلف حادثه‌ساز و اقدام مغایر با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ حق‌پرست در پایان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از الزامات رانندگی ایمن در جاده‌ ها است.