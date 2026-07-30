تاکسی پژو با ۴۰ میلیون تومان خلافی در آزادراه نطنز - کاشان توقیف شد 

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور، کاهش تصادفات جادهای و اجرای طرحهای ویژه برخورد با وسایل نقلیه دارای تخلفات حادثهساز، مأموران گشت پلیس راه نطنز - بادرود هنگام کنترل هوشمند و مستمر تردد خودروها در آزادراه نطنز - کاشان، به یک دستگاه خودروی تاکسی پژو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: پس از استعلام مدرک و بررسی سوابق رانندگی از طریق سامانههای جامع راهور، مشخص شد این خودرو دارای ۴۰ میلیون تومان خلافی پرداختنشده و حجم قابلتوجهی از تخلفات ثبتشده است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به وضعیت حقوقی این توقیف تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، خودروهایی که خلافی بالای میزان قانونی و تخلفات حادثهساز متعدد در کارنامه خود ثبت کرده باشند، ملزم به توقیف و سیر مراحل قانونی هستند. از همین رو، تاکسی مذکور بلافاصله توسط مأموران پلیس راه توقیف و جهت طی فرآیند قانونی و تسویهحساب جرایم به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ میرزایی با اشاره به حساسیت ویژه ناوگان حملونقل عمومی تاکید کرد: رانندگان حملونقل عمومی مسئولیت مستقیم حفظ جان و امنیت مسافران را بر عهده دارند؛ از این رو انتظار میرود این قشر بیش از سایر رانندگان به قوانین احترام گذاشته و الگوی رعایت مقررات در جادهها باشند.
وی در ادامه خطاب به تمام رانندگان بهویژه فعالان حوزه حملونقل عمومی و بینشهری توصیه کرد: رانندگان باید بهصورت دورهای نسبت به استعلام میزان جرایم رانندگی خود از طریق سامانههای رسمی پلیس راهور اقدام کرده و نسبت به پرداخت بهموقع آن اقدام کنند تا با موانع قانونی، جریمههای مضاعف و توقیف وسیله نقلیه خود مواجه نشوند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ابراز کرد: پایش و نظارت بر محورهای مواصلاتی استان اصفهان بهصورت شبانهروزی و با استفاده از تجهیزات هوشمند و تیمهای گشت محسوس و نامحسوس ادامه دارد و پلیس راه بدون هیچگونه اغماضی با تخلفات حادثهساز، سرعت و سبقت غیرمجاز و خودروهای دارای خلافی بالا برخورد خواهد کرد.
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