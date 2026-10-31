به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی‌مهر بعد از ظهر شنبه در پایان رزمایش پدافند غیرعامل پردیس گفت: برگزاری مستمر مانورهای موضوعی، مناسبتی و دوره‌ای برای حفظ آمادگی دستگاه‌ها ضروری است.

حامد یزدی‌مهر با تقدیر از فرماندار و دستگاه‌های مشارکت‌کننده، کیفیت رزمایش را مناسب ارزیابی کرد و گفت: همه اجزا وظایف خود را انجام دادند.

رئیس سازمان مدیریت بحران استان تهران پردیس را به دلیل نوع و پیچیدگی مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت نیازمند توجه بیشتر دانست و بر اهتمام مسئولان به برگزاری تمرین‌ها تأکید کرد.

یزدی‌مهر وظایف مدیریت بحران را در سه مقطع پیشگیری و پیش‌بینی، آمادگی و پاسخ، و بازسازی و بازتوانی توصیف کرد و گفت: پدافند غیرعامل بر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران تمرکز دارد.

به گفته او، هر دو حوزه در استان تهران وظایف خود را انجام می‌دهند.

او همچنین از شناسایی تجهیزات و امکانات استان و شهرستان و تشکیل بانک اطلاعاتی خبر داد و گفت: این بانک به هم‌پوشانی تجهیزاتی و هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی در حوادث کمک می‌کند.

درباره پیش‌بینی‌های جوی، یزدی مهر گفت: امسال پدیده ال‌نینو پیش‌بینی شده که در صورت وقوع با بارش‌های لحظه‌ای همراه است.

به گفته او، تمهیدات لازم در سطح فرمانداری‌ها دیده شده و پردیس نیز بخشی از رزمایش را به آمادگی برای این پدیده اختصاص داد.

او تأکید کرد: استان تهران و دستگاه‌ها آمادگی و هم‌افزایی لازم را دارند.