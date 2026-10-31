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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۵

میدان داری مردم تبریز در شب‌های اقتدار ایران ادامه دارد

میدان داری مردم تبریز در شب‌های اقتدار ایران ادامه دارد

تبریز_ مردم تبریز شامگاه شنبه با حضور در دویست و چهل و پنجمین اجتماع شبانه، عشق به وطن را به دشمنان نشان دادند.

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کد مطلب 6995760

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