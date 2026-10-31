https://mehrnews.com/x3dtHD ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6995760 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۵ میدان داری مردم تبریز در شبهای اقتدار ایران ادامه دارد تبریز_ مردم تبریز شامگاه شنبه با حضور در دویست و چهل و پنجمین اجتماع شبانه، عشق به وطن را به دشمنان نشان دادند. دریافت 13 MB کد مطلب 6995760 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم تبریز در اجتماع شبانه خونخواهی رهبر شهید دویستوچهلوسومین شب حضور تبریزیها در بیعت با رهبری شبهای اقتدار ایران در تبریز به شب ۲۴۱ رسید برچسبها ایران حماسه حضور تبریز
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