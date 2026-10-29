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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

دویست‌وچهل‌وسومین شب حضور تبریزی‌ها در بیعت با رهبری

دویست‌وچهل‌وسومین شب حضور تبریزی‌ها در بیعت با رهبری

تبریز- میدان داری مردم تبریز در دویست‌وچهل‌وسومین اجتماع بیعت با رهبری ادامه دارد.

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کد مطلب 6993994

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