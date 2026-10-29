https://mehrnews.com/x3dsXB ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6993994 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ دویستوچهلوسومین شب حضور تبریزیها در بیعت با رهبری تبریز- میدان داری مردم تبریز در دویستوچهلوسومین اجتماع بیعت با رهبری ادامه دارد. دریافت 13 MB کد مطلب 6993994 کپی شد مطالب مرتبط شبهای اقتدار ایران در تبریز به شب ۲۴۱ رسید میدانداری مردم تبریز در دویستوچهلمین اجتماع شبانه دویست و سیوهشتمین شب حضور مردم تبریز در اجتماع بیعت با رهبری برچسبها ایران تبریز تجمعات مردمی
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