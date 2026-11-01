نظام سلامت باید قبل از وقوع بحران آماده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی گفت: تجربه جنگ های اخیر نشان داد که نظام سلامت کشور باید برای شرایطی فراتر از وضعیت عادی آمادگی داشته باشد، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، شبکه اورژانس و زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور هستند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها می‌تواند به طور مستقیم سلامت و جان مردم را به خطر بیندازد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت مقاوم‌سازی مراکز درمانی، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مهم، ایمن‌سازی بیمارستان‌ها در برابر زلزله و حملات احتمالی، تامین برق اضطراری، ذخایر آب، سوخت و تجهیزات حیاتی و پیش‌بینی مراکز درمانی جایگزین است و بیمارستان‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که حتی در صورت آسیب‌دیدن زیرساخت‌های شهری نیز بتوانند به ارائه خدمات ادامه دهند.

مدیریت بحران را نباید به زمان وقوع حادثه موکول کرد

عبدلی با اشاره به موقعیت لرزه‌خیز ایران و احتمال وقوع زلزله‌های بزرگ، یادآور شد: کشور ما در معرض مخاطرات طبیعی متعددی قرار دارد و مدیریت بحران را نباید به زمان وقوع حادثه موکول کرد، باید از هم‌اکنون ظرفیت بیمارستان‌های معین، مراکز درمانی پشتیبان، بیمارستان‌های صحرایی و تیم‌های واکنش سریع در استان‌ها مشخص و تقویت شود.

وی ادامه داد: تامین ذخایر راهبردی دارو، واکسن، خون و فرآورده‌های خونی، تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی نیز از موضوعات اساسی پدافند غیرعامل است و زنجیره تامین دارو باید در شرایط جنگی و بحران نیز پایدار بماند و وابستگی به مسیرهای محدود تامین و توزیع کاهش پیدا کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در مدیریت بحران، گفت: پزشکان، پرستاران، تکنسین‌های اورژانس و نیروهای امدادی در خط مقدم مواجهه با حوادث قرار دارند و باید برای فعالیت در شرایط اضطراری آموزش ببینند، برگزاری مانورهای واقعی، آموزش مدیریت مصدومان انبوه و آمادگی برای تخلیه و انتقال بیماران از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

ضرورت توجه به امنیت سایبری در نظام سلامت

عبدلی همچنین بر ضرورت توجه به امنیت سایبری در نظام سلامت تاکید کرد و افزود: بخش مهمی از خدمات درمانی به سامانه‌های الکترونیکی و زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است بنابراین حفاظت از اطلاعات بیماران، پایداری سامانه‌های بیمارستانی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین در زمان اختلال شبکه‌ها باید در برنامه‌های پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس در این حوزه، یادآور شد: اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل بدون تامین اعتبار و نظارت مستمر امکان‌پذیر نیست و باید مشخص شود هر بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی چه میزان آمادگی دارد، چه کمبودهایی با آن مواجه است و برای رفع آسیب‌پذیری‌ها چه برنامه زمان‌بندی و اعتباری پیش‌بینی شده است.

عبدلی تاکید کرد: پدافند غیرعامل زمانی در حوزه سلامت معنا پیدا می‌کند که در روز بحران، بیمارستان‌ها فعال باشند، دارو و تجهیزات در دسترس مردم قرار گیرد و خدمات درمانی بدون وقفه ادامه پیدا کند، حفاظت از جان مردم نباید به اقدامات مقطعی و واکنشی محدود شود و لازم است آمادگی نظام سلامت به یک برنامه دائمی، دارای اعتبار و قابل ارزیابی تبدیل شود.