مانور حفاظت فیزیکی تأسیسات آب و برق قزوین در پست مینودر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مانور حفاظت فیزیکی صنعت آب و برق استان قزوین ظهر شنبه در پست ۴۰۰ کیلوولت مینودر به اجرا درآمد.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای مسئول در حفاظت از تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی، افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط و بررسی ظرفیت‌های مقابله با تهدیدهای احتمالی طراحی و اجرا شد.

در جریان این عملیات، توان حفاظتی مجموعه‌های مسئول و میزان آمادگی نیروها برای مواجهه با شرایط و تهدیدهای احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت تا نقاط نیازمند تقویت در حوزه حفاظت فیزیکی زیرساخت‌های آب و برق شناسایی شود.

برگزاری این مانور، با هدف افزایش ضریب امنیت تأسیسات و حفظ پایداری خدمات‌رسانی در صنعت آب و برق استان قزوین انجام شد؛ زیرساخت‌هایی که حفاظت از آن‌ها برای تداوم ارائه خدمات ضروری به شهروندان اهمیت دارد.