به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سیدمحمدباقر جعفری مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان به همراه محمدجواد نجفی، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه شامات، با حضور در دانشگاه علوم پزشکی سبطین(ع) در شهر کربلا، شعبه بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن دیدار با رئیس و مسئولان این دانشگاه، در برنامه‌های علمی گرامیداشت روز جهانی کاردرمانی شرکت کردند.

این بازدید با هدف تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تسهیل تبادلات آموزشی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه آموزش پزشکی و توان‌بخشی انجام شد؛ موضوعاتی که از محورهای کلیدی در توسعه تعاملات علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند.

هیئت اعزامی سازمان امور دانشجویان در ادامه برنامه‌ها، در آیین گرامیداشت روز جهانی کاردرمانی که به همت دانشکده توان‌بخشی پزشکی و با همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه سبطین برگزار شد، حضور یافتند. در این مراسم که با مشارکت استادان، متخصصان داخلی و خارجی و جمعی از دانشجویان همراه بود، مسئولان دانشگاه به تشریح نقش حیاتی کاردرمانی در توان‌بخشی و ارتقای استقلال فردی بیماران پرداختند.

ارائه سخنرانی‌های تخصصی در حوزه سلامت روان و اختلالات عصبی، معرفی جایگاه و اهمیت رشته کاردرمانی توسط دانشجویان، و تجلیل از استادان سخنران و ۹ دانشجوی برتر، از دیگر بخش‌های این رویداد علمی بود. همچنین در بخش پایانی، سه کارگاه تخصصی و عملی با موضوعات سکته مغزی، توان‌بخشی گفتار و توان‌بخشی جسمی در مرکز جامع توان‌بخشی پزشکی برگزار شد تا پیوند میان آموزش‌های تئوری و مهارت‌های بالینی دانشجویان بیش از پیش تقویت شود.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این بازدید، نشست تخصصی مشترکی میان جعفری، نجفی و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه سبطین و جمعی از استادان اعزامی از ایران برگزار شد. در این نشست، راهکارهای عملی توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی، تسریع در روند تبادل استاد و دانشجو و همچنین پیگیری امور رفاهی و تحصیلی دانشجویان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.