به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ ابوالقاسم ابراهیمی اظهار داشت: اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید، مسافران را شناسایی و با جلب اعتماد آنان، به بهانه همراهی به منزل خود منتقل می‌کردند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال افراد، با تهیه تصاویر و فیلم‌های خصوصی، ضمن سرقت اموال آنان، با تهدید به انتشار تصاویر اقدام به اخاذی می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به اعتراف متهمان به ۸ فقره سرقت و اخاذی اعلام کرد: هر سه متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ ابراهیمی در پایان از شهروندان خواست؛ از اعتماد بی‌مورد به افراد ناشناس و سوار شدن به خودروهای اشخاص فاقد شناخت کافی خودداری کنید. در صورت مواجهه با تهدید و اخاذی، موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.