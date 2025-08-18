به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یک نفر که با ایجاد روابط صمیمانه به افراد موردنظر و سپس تهدید آنها به انتشار تصاویر خصوصی‌شان در فضای مجازی اقدام به اخاذی می‌کرد، توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: چند شاکی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کردند فردی پس از برقراری ارتباط عاطفی با آنها، اقدام به دریافت تصاویر شخصی‌شان کرده و سپس با تهدید و اخاذی، قصد سوءاستفاده از آنان را داشته است.

رئیس پلیس فتا لرستان، گفت: با بررسی تخصصی کارشناسان پلیس فتا، هویت متهم شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، وی در عملیاتی غافلگیرانه در شهر خرم‌آباد دستگیر شد. تحقیقات نشان داد این فرد تاکنون شش نفر را با همین شگرد مورد سوءاستفاده قرار داده است.

سرهنگ سپهوند با هشدار نسبت به اعتماد بی‌جا در فضای مجازی، تأکید کرد: شهروندان باید از در اختیار گذاشتن تصاویر شخصی خود به دیگران، ارسال آن در بسترهای آنلاین و انتشار در شبکه‌های اجتماعی به‌طورجدی خودداری کنند، چرا که این کار می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب را فراهم کند.

وی تصریح کرد: انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی افراد، طبق قانون جرم بوده و مجرمان در این حوزه تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا لرستان، یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری گزارش کنند.