نقش آفرینی مضاعف گروه های جهادی در مدیریت بحران های البرز

به گزارش خبرگزای مهر از البرز در نشست مشترک سازمان بسیج سازندگی استان البرز و اداره کل مدیریت بحران استانداری البرز که با حضور سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز ، محمد رضا فلاح نژاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ، تعدادی از مسئولان قرارگاه های جهادی استان البرز و جمعی از معاونان و کارشناسان هر دو مجموعه برگزار شد ضمن انعقاد تفاهم نامه اقدام مشترک در زمینه مدیریت بحران های استان البرز با نقش آفرینی گروه های جهادی و مردمی تبادل نظر شد.



در این نشست سرهنگ فلاحتکار با توجه به ضرورت تشکیل گروه های جهادی محلی ، افزود : سریع ترین راه مقابله با بحران ها تشکیل گروه های واکنش سریع جهادی محلی است .



همچنین محمد رضا فلاح نژاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های جهادی تصریح کرد :گروه های جهادی می توانند نقش بسیار موثری در پیشگیری و مقابله با بحران ها داشته باشند که در این راستا باید به نحو شایسته از این ظرفیت استفاده شود.



همچنین در این نشست در خصوص آمادگی در برابر بحران های پیش روی استان البرز ، پیش بینی ملزومات ضروری ، ذخیره سازی سوخت و مواد غذایی و تشکیل تیم های واکنش سریع جهادی در محلات هم اندیشی شد.

گفتنی است در این نشست سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز به به عنوان عضو جدید شورای بحران استان البرز برگزیده شد.