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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در نیمه دوم سال افزایش یابد

حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در نیمه دوم سال افزایش یابد

نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و شاغلان، خواستار افزایش و ترمیم دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری، با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و شاغلان، خواستار افزایش و ترمیم دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال شد.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به وضعیت معیشتی این اقشار، به‌ویژه بازنشستگان و شاغلان نیروهای مسلح، اظهار کرد: ضروری است دریافتی این افراد در شش‌ ماهه دوم سال مورد بازنگری قرار گرفته و افزایش یابد.

این نماینده مجلس افزود: چنانچه دولت در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود امکان اجرای این موضوع را دارد، باید به‌صورت رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند، در غیر این صورت، لازم است هرچه سریع‌تر لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب، زمینه اجرای آن فراهم شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها، تصریح کرد: باید با اتخاذ تدابیر لازم، از نگرانی‌ها و مشکلاتی که خانواده‌ها در حوزه معیشت با آن مواجه هستند، کاسته شود.

کد مطلب 6996143
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      4 0
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      این که هرسال هست دو سه تومان حقوق اضافه می شه تورم وقیمت ها هم بیست برابر
    • اهواز IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      کجا حقوقا اضاف میکنید؟ چرا فقط حرف میزنید؟
    • بهرام IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      دوست عزیز اگر دولت لایحه نده به مجلس انوقت چیکارکنیم؟
    • همرزم هادی IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با کدام پول ودرآمد مومن؟
    • منصور IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      فقط شعار
    • منصور شیخعلی IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مغفول ماندن همسان سازی بازنشستگان رسته اداری مالی وزارت آموزش و پرورش
    • IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      3 0
      پاسخ
      حقوق چقدر افزایش پیدا می کند ؟با این تورم افسار گسیخته حتی اگه صد درصد هم افزایش پیدا کند باز پاسخ افزایش روزانه برخی از کالاها را نخواهد داست
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      مثل همسان سازی حقوق که پایین بود ۶ تومان اضافه شد ولی حقوق ها بالا بالای بیست ملیون اضافه حقوق بعضی ها اندازه کل حقوق من بود بعضی ها هم بیشتر
    • عادل IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چراحرفی از بازنشستگان کشوری منابع طبیعی از همسان سازی برخوردار نشدند نمیزنید حداقل از این بازنشستگان هم یادی کنید

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